Valašské Meziříčí - První podnik mistrovství České republiky vrally– populární Valašká rally je za dveřmi. Její 28.ročník odstartuje vpátek odpoledne na náměstí ve Valašském Meziříčí a ukáže se na ní bezmála osmdesát posádek. Mezi nimi samozřejmě nemohou chybět domácí valašští zástupci, kterých pojede celkem devět.

Vsetínský jezdec Jaromír Tomaštík. | Foto: Foto: František Dušek

Největší zastoupení bude mít valašský region v nejsilnější třídě závodu N4, kde pojedou čtyři posádky. V loňském roce na Valašské rally zazářil Jaroslav Orsák. Na své konto si připsal tři vyhrané rychlostní zkoušky a v cíli se pak právem radoval z 5.místa. Soutěž ještě nezačala a Orsákovi už patří výhra.

Pořadatelé totiž obdrželi jeho přihlášku jako první. „Velice rád bych zopakoval loňské umístění. Vím ale, že konkurence bude velmi silná. Přesto se chceme popasovat se soupeři i tratí, jak to nejlépe půjde. Atmosféra bývá při Valašce skvělé a moc se na ni těším,“ uvedl před soutěží Jaroslav Orsák. Na meziříčsku se bude prohánět společně s Karlem Vajíkem v Mitsubishi Lancer EVO IX, od pořadatelů obdrželi startovní číslo 9.

Konkurenční vůz Mitsubishi, tedy Subaru Impreza, s číslem 36 bude připraven pro Jaromíra Tomaštíka. Vsetínský jezdec patří mezi zkušené jezdce a jistě se bude snažit využít znalosti domácí trati. „Bude to jedna z mála soutěží, které letos pojedu. Na Valašsku bývá při rally výborná atmosféra a moc se na soutěž těším,“ prozradil Tomaštík, kterého bude navigovat Jaroslav Vrečka.

S Lancerem EVO IX se představí Roman Michalík. „Palič“ zajel skvěle závěrečný sprint loňské sezony na Vsetíně, kde obsadil výborné 4.místo. Valašskou rally využije Michalík jako trénink na rallysprintovou sezonu. „Sedět doma na židli a aby mi za zadkem vrčely závodní motory, to bych nesnesl. Už nyní se těším na podporu mých kamarádů podél trati. Pojedu pro ně a doufám, že je jízdou budu bavit,“ prozradil plán do závodu Roman. Valašskou rally absolvuje Roman Michalík se spolujezdcem Radimem Oravou. Jejich startovní číslo je 31.

Dalším domácím jezdcem, který bude startovat v nejsilnější třídě bude Mirek Jakeš. Devatenáctiletý mladík z Velkých Karlovic již dal definitivně košem závodům do vrchu a v letošní sezoně se chce plně věnovat rally. Prioritou Mirka bude mezinárodní mistrák, plus vybrané sprinty. Při Valašské rally bude poslouchat rozpis z úst strýce Tomáše Jakeše a společně pak usednou do Mitsubishi Lancer EVO IX s číslem 27.

Miroslav Vebr