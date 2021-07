Posila Fatry Toman: Dokážu být rozdílový hráč, na liberu nemůžu probudit dravce

Měl by nahradit Jakuba Motyčku, respektive Daniela Čecha. Předpoklady na to rozhodně má. Ve volejbalové Fatře totiž s juniorským reprezentantem Ladislavem Tomanem počítají na pozici přihrávajícího smečaře. Je však schopný také zaskočit na místě libera. „Zakládám si na příjmu, hlavně kvůli přihrávce a organizaci obrany jsem v reprezentaci většinu času odehrál právě na liberu. Odjakživa jsem však smečař, je to pro mě srdcovka. Můžu být rozdílový hráč a dělat body, na liberu to nejde. Nemůžu tam probudit dravce, co ve mně je,“ směje se 20letý Toman.

Ladislav Toman během juniorského reprezentačního zápasu. | Foto: Deník/Radek Štohl

Talentovaný borec v uplynulém ročníku Uniqa extraligy příliš šancí nedostal, celkově zasáhl do čtyř utkání. Pro nadcházející sezonu tak měl jasný cíl – nabrat co nejvyšší zápasovou praxi. „V Praze bych v nejvyšší soutěži nedostal takovou příležitost, tak jsem se ozval Přemovi (Přemysl Obdržálek, hlavní trenér Fatry – pozn. red.), který se na mě už nezávazně vyptával během reprezentace. Věci se daly do pohybu a klaplo to,“ přibližuje Ladislav Toman, který vše podstatné na začátku zařizoval právě s lodivodem zlínské lavičky. Přesun o 300 kilometrů dále mu přitom žádné problémy nedělá. „Jsem mladý a dokážu si rychle zvyknout na jiné prostředí, ať už kvůli cestování s reprezentací nebo díky tomu, že jsem v Praze žil na bytě s kluky bez rodičů. Ale samozřejmě bez jejich podpory by to nešlo. Navíc mám přítelkyni v Brně, takže se k ní přiblížím,“ usmívá se mladý talent. Los Uniqa extraligy: Fatru čeká důležitý úvod. Závěr sezony bude náročný Přečíst článek › Ve Zlíně si přál zahrát kvůli větší šanci na zápasové vytížení v nejvyšší soutěži. Nebyl to však jediný důvod příchodu na Moravu. „Na smeči budu moci hrát s velkým kamarádem a parťákem Lukášem Čeketou, kterého znám moc dobře, jsme velice dobří kamarádi a parťáci. Od té doby, co jsme se stali parťáky, jsme si spolu chtěli zahrát na hřišti v jednom týmu,“ pochvaluje si Toman budoucí spolupráci se spoluhráčem z juniorské reprezentace. Za Lvíčata by nová posila Fatry měla odehrát také mistrovství světa do 21 let, které se v Itálii a Bulharsku uskuteční od 23. září do 3. října. Den po skončení šampionátu přitom pro volejbalisty Zlína začíná nový ročník Uniqa extraligy. „Sám jsem zvědavý, jak to bude probíhat, ale vše záleží na domluvě. Těžko říct, jak to všechno bude. Věřím, že se s trenérem a panem Mackem (Roman Macek, šéf klubu – pozn. red.) nějak domluvíme a předejdeme všem komplikacím,“ věří Ladislav Toman. Fatra získala dvě posily. Loňský kádr měl naplnit potenciál, říká šéf klubu Přečíst článek › Kromě Ladislava Tomana do Zlína přichází také libero z Brna Michael Vodička, navrátilcem do týmu je bývalý kapitán mužstva Michal Čechmánek. Klub naopak opustili smečaři Jakub Motyčka, Daniel Čech a blokař Vojtěch Navláčil.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu