„Zdejší tým ovšem má perspektivu, ale holky se zde musejí sehrát a dozrát. Je tady hodně mladých, chce to čas. Prakticky celá interliga omladila, příští rok by to mohlo být výrazně lepší,“ je optimistkou odchovankyně otrokovické házené, která před pěti lety i ze studijních důvodů přestoupila do ostravské Poruby, odkud se v minulém týdnu vrátila „domů“.

„Po měsíci vyjednávání, kdy mě Ostrava vůbec nechtěla pustit, mě pak ze dne na den uvolnila. Jsem za to moc ráda a šťastná,“ neskrývala po utkání „proti svým“ emoce studentka posledního, pátého ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské.

„Nyní již opět bydlím u rodičů a do Ostravy dojíždím jen na konzultace. Dopisuji diplomku a chystám se na státnice,“ dodala spokojeně Michaela Sekulová.

Proč jste se rozhodla ke změně dresu?

V Ostravě jsem dostávala málo herního prostoru, v rozehrané sezoně to bylo extrémní. Třebaže jsem naplno trénovala a rozhodně nebyla zraněná, prostě mě trenér nestavěl. Při první podzimní nabídce ze Zlína jsem ještě váhala, čekala jsem, že se situace v Porubě změní, ale postupem času mě to čím dál více táhlo zde. Jsem zde krátce, ale ve Zlíně je to sto a jedna!

Jak se vám hrálo proti svým z Poruby?

Bylo to velmi těžké. Ze začátku jsem byla opravdu hodně nervózní, neboť se s holkami znám dva a půl roku, máme dobré vztahy.

Spadlo to z vás s první brankou?

Byla uvolňující. (smích) Troška nervozity ale ve mně byla celý zápas, ale ten největší balvan asi po této trefě ze mě spadl. Hrát proti Porubě druhý třetí zápas po změně dresu, asi by to bylo něco jiného, jednodušší. Trénovat jsem ale začala až v týdnu před zápasem, vše bylo hodně čerstvé a emotivní.

Čekala jste hned v prvním zápase, kolik jste dostala na hřišti prostoru?

Jsem mile šokována. Jsem tady necelý týden i s cestou, navíc jsem půl roku téměř nehrála, pokud neberu pětiminutové štěky. Dnes jsem měla sama ze sebe strach. Zde ve Zlíně je to sto a jedna. Chtěla bych získat zpět herní sebevědomí, věřím, že můj výkon půjde ještě nahoru.

Proč Zlín dokázal Porubě vzdorovat jen poločas?

Gólmanka Poruby Mučková to opět zavřela. Pomohly jsme jí ale naší zbrklou hrou a v koncovce jsme toho opravdu moc zahodily, to nám zlomilo vaz.

Vzhledem k losu jste po prohře s Porubou fakticky přišly o play-off…

V naší situaci musíme bojovat o každý bod, neboť když nevyjde play-off, tak jsme namočené i do bojů o záchranu. Tabulka je opravdu vyrovnaná, ale nyní se musíme asi více dívat pod sebe. Boje o medaile jsou už asi opravdu ztracené.

Ve zbytku základní části vás čeká už jen jeden domácí zápas s Olomoucí. Jak to bude složité?

Klíčový se asi ukazuje již příští víkendový zápas v Písku, kde nám výhra může dát relativní klid v bojích o záchranu. To samé platí i pro duel v Prešově. Musíme se z posledních neúspěchů co nejdříve oklepat. Bude těžké dohrát sezonu do úspěšného konce.

V sobotu jste nastoupila v jednom výběru se svou sestrou Lenkou. Byla to premiéra?

Ano a jsem za to šťastná. Nikdy, ani na tréninku jsme se nepotkaly, je totiž o pět let mladší. Celá rodina to prožívala, v hledišti nechyběli rodiče, babičky. Bylo nás tady hodně, vše umocňoval fakt, že to bylo proti mé Porubě. Škoda že jsme nevyhrály.

Vypsala jste před utkáním nějakou speciální motivační prémii?

Ne, ale nějaké zápisné mě určitě nemine, což bylo i v Porubě. Ale ještě nevím, co to bude.

Láká vás ještě nějaké angažmá?

Házené dávám hodně, ale myšlenky na zahraniční angažmá nemám. Stačilo mi to v Porubě. Nyní chci již tady zůstat a házenou se bavit.