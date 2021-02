Ťopkův tým v nejvyšší soutěži padl podeváté v řadě. Domácí šéf klubu a zároveň i nový hlavní trenér ale výsledek nijak zvlášť neřešil.

„Pro nás v tuto chvíli až tak podstatný. Je úplně jedno, o kolik branek prohrajeme. My se nyní primárně připravujeme na play-down. Samozřejmě za stavu 4:5 jsme si říkali, že bychom mohli něco urvat. Spíš jsem ale rád za výkon, který jsme předvedli od druhé třetiny a že jsme se za stavu 0:3 nepoložili, ale naopak jsme se dokázali v zápase na soupeře dotáhnout,“ těší Karla Ťopka.

Favorit si klíčový náskok vypracoval hned v úvodních osmi minutách. I když domácí gólman Majrich ještě za bezbrankového stavu zneškodnil Delongovi trestné střílení, vzápětí třikrát v krátkém sledu inkasoval.

Skóre otevřel Mirt, vzápětí se trefil Jan Šebesta a další úder zasadil soupeři Matejčík. Panteři se složitě zvedali. Za favoritem zaostávali, na hostujícího gólmana Součka za dvacet minut vyslali pouze tři střely.

V prostřední části se ale zlepšili. Byli odvážnější, aktivnější. Ve 24. minutě se parádně z dálky trefil Vykopal. Domácí měli i další šance, dokonce nastřelili břevno, ale střelecky se zase soužili.

V polovině utkání sice skóroval Koláčný, ale chvíli předním udeřil také hostující obránce Gattnar. Ještě ve druhé třetině udeřil Švajný a bylo to 2:5.

Panteři ale duel v závěrečném dějství nečekaně zamotali. Hned na začátku třetí třetiny snížil Slovák Nehila, pak obránce Nagy proměnil trestné střílení.

„Vítkovice hrají na krásu, technicky, kdežto my naopak spíš na sílu, tak jsme jim to trošku znepříjemnili. Ale tím, že rychle vedli, možná trochu polevily a my jsme dostali možnost se jim přiblížit,“ říká Ťopek.

Odpor rivala zlomili hosté až v závěru. Definitivní klid Vítkovicím dodali Hubálek s Matejčíkem. Nic na tom nezměnila ani trefa Hrabala devět vteřin před koncem.

Poslední Panteři se pokusí odčinit další domácí ztrátu a utnout dlouhé čekání na výhru o víkendu, kdy je čeká dvojzápas proti dvěma pražským týmům. Nejprve se v sobotu venku postaví Spartě, v neděli pak doma přivítají Bohemians.

„Máme těžký los. Můžeme si akorát ověřit, že cesta, po které jsme se vydali, je správná. Věřím, že dnešní výkon zopakujeme i v dalších zápasech,“ přeje si Ťopek.

Florbalová Livesport Superliga, dohrávka 20. kolo -

HU-FA Panthers Otrokovice - 1. SC TEMPISH Vítkovice 5:7 (0:3, 2:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 24. Vykopal (Nehila), 33. Koláčný (Červenka), 41. Nehila (Vykopal), 49. Michal Nagy (TS), 60. Hrabal – 5. Mirt (Kvasnica), 6. Jan Šebesta (Matejčík), 8. Matejčík (Sidunov), 32. Gattnar (Jan Šebesta), 36. Švajný (Kvasnica), 54. Hubálek (Jan Šebesta), 60. Matejčík (Hájek). Rozhodčí: P. Števček, R. Števček. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Bez diváků. Střely na branku: 15:23.

Otrokovice: Majrich (Vorálek) – Szweda, Nagy – Červenka, Sovják, P. Kopecký – Šmajda, Zapletal, Koláčný – Gál, Hájek, Javořík – Hrtús, Šťourač, Lapinš – Vykopal, Petřík, Nehila – Hrabal.

Vítkovice: Souček (Jasiok) – Jan Šebesta, Nehera, Hatala, Hubálek – Čonka-Skyba, Sladký, Gattnar – Sidunov, Šindler, Švajný – Hájek, Bräuer, Delong – Kvasnica, Matejčík, Besta – Kaleta, Mirt.