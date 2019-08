„Všechno zlé je pro něco dobré. Finančně náročná oprava zcela změnila plány, s výjimkou Barumky prakticky jedeme jiné závody, než jsme chtěli. Rozhodují čas a peníze,“ přiznává 25letý zkušený závodník a držitel několika tuzemských a evropských titulů v autokrosu, jenž k rallye přesedlal před pěti lety.

V polovině sezony vyměnil tým, jen vůz Škoda Fabia R5 zůstal stejný.

„Nyní jsme již spokojení, našli jsme společnou řeč. I vůz je po upgrade rychlejší, snad nám to pomůže,“ věří zlínský pilot, jenž loni skončil v absolutním pořadí 13.

„A to i díky rozmarům počasí jsme měli problémy. Už startem v královské třídě jsem si splnil sen, i proto nyní máme ambice výsledek vylepšit, pěkné by bylo skončit do desítky, ale to chce většina,“ culí se sympatický závodník na startu své šesté Barum Rally.

„Tratě i díky návratu oblíbené Pinduly jsou opět náročné a konkurence ještě větší než loni. Favorit je jasný, pokud se nestane nic nepředpokládaného, pojede se o další příčky,“ očekává Pospíšilík.