Hostům se povedl první poločas. V 8. minutě jim zajistil vedení Votava. Petr Votava se o dvě minuty později postaral i o druhou branku Zlína. Také další průběh utkání odehrál tým z krajského města v dobrém rozpoložení a povedenou pasáž střetnutí přikrášlil třetím gólem ve 14. minutě Juhás.

Ve druhé půli se hra vyrovnala. Domácí zvýšili bojovnost a snížili stav na 2:3. Za 15 sekund ovšem skóroval Žáček a bylo to 2:4. Opavský celek však pořád vzdoroval a znovu vstřelil kontaktní branku na 3:4. Minutu před koncem střetnutí ale Ondřej Žáček v nových sálovkách ranou přes celé hřiště do prázdné hoštické brány potvrdil zlínské vítězství a tím i postup do semifinále.

,,Dneska se nám dařilo. V zápase jsme podali velmi dobrý výkon. Dávali jsme krásné góly a předváděli jsme pohledné akce. Soupeř čekal, že se soustředíme víc na střelbu, ale my jsme domácí mužstvo přehrávali kombinací. Výborně zachytal brankář Roman Vitásek, který nás několikrát výrazně podržel,“ hodnotil druhé divizní čtvrtfinále univerzál Zlína Pavel Krajča.

Tento víkend má zlínský tým volno. První semifinálový duel odehraje první březnový víkend na domácí ploše. Soupeřem Zlína budou Trojanovice.

2. čtvrtfinále: MEDVĚDI MALÉ HOŠTICE – VŠSK ZLÍN 3:5 (0:3), konečný stav série: 0:2.

Branky Zlína: Votava 2, Žáček 2, Juhás.

Zlín: Vitásek – Krajča, Kašík, Foral, Votava, Žáček, Juhás, Lendler, Huťka, Miklík.