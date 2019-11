Svěřenci trenéra Michala Kvapila zvítězili v Brně 6:5 a postoupili do čtvrtfinále poháru.

„Bylo to výborné utkání. Domácí nás prověřili vynikající hrou, o výsledek jsme se museli poprat a štěstí nám nakonec přálo,“ prohlásil otrokovický kouč, který dal příležitost i juniorům.

Premiéru v superligovém týmu si v pohárovém utkání odbyli mladíci Pšenčík, Jančík a Kořének. Posledně jmenovaný se v prvním soutěžním zápase za Pantery blýskl dokonce gólem.

„Chtěli jsme zapojit všechny hráče, což se nám povedlo. Utkání ukázalo jejich kvalitu,“ uvedl Kvapil.

Brňanům k senzačními triumfu nepomohlo vedení 2:0 ani heroický výkon.

„Pro nás to bylo výborné utkání, potřebovali bychom víc takových. Všichni hráči odvedli skvělý výkon na hřišti i mimo něj a to si musíme přenést do dalšího působení. Děkujeme skvělým fanouškům, soupeři za parádní utkání a rozhodčím za výkon,“ prohlásil kouč Hornets Brno Pavel Brückner.

Zatímco Jihomoravané v soutěži končí, Otrokovice postoupily mezi nejlepších osm celků. Dalším soupeřem Panterů budou pražští Bohemians.

Ještě předtím ale na Kvapilův tým čekají náročné superligové duely. Už v sobotu po reprezentační přestávce Pešat a spol. vyzvou Chodov. Otrokovičtí florbalisté se před vlastním publikem a proti neoblíbenému soupeři pokusí protáhnout sérii tří výher. Atraktivní střetnutí začíná v osmnáct hodin.

Osmifinále Poháru Českého florbalu -

Hornets Brno ZŠ Horní - Hu-Fa Panthers Otrokovice 5:6 (3:3, 0:1, 2:2)

Branky: 3. a 4. Ondřej Dobrovolný, 18. Tomáš Rak, 44. Lukáš Vašínek, 58. Michal Odložilík - 5. Martin Ďuriška, 11. František Vykopal, 14. Petr Koláčný, 31. Michael Kořének, 53. Matěj Kostka, 60. Jakub Haša, Rozhodčí: D. Bartošek – M. Bartošek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 217 Střely na branku: 15:24.

Hornets Brno ZŠ Horní: Prokeš (Králík) - Drápal, Slavíček, Dobrovolný, Kučera, Matula - Růžička, Havel, Rak, Paták, Weinstein, Havlíček, Vašíček, Kebeleš, Janiczek, Šmarda, Odložil, Fabián

Otrokovice: Majrich (Michajlovič) - Szweda, Kostka, Zimmer, Pšenčík, Blažek, Kvapil, Zdražil - Červenka, Pešat, Vykopal, Haša, Jančík, Kořének, Kittel, Volek, Ďuriška, Koláčný