Atlet Miroslav Bětík je sportovní patriot a nadšenec z Pozlovic. Osmačtyřicetiletý vytrvalec z Luhačovicka se svému oblíbenému sportu věnuje víc jak pětatřicet let. Sportovní pohodu mu pomáhají dotvářet i manželka Eva Bětíková Hrabincová a děti Jana a Martin.

Miroslav Bětík a jeho rodina | Foto: archiv Miroslava Bětíka

,,V dětství jsem hrával fotbal. S atletikou jsem začínal trochu později na druhém stupni základní školy. Ve 12 letech jsem si poprvé zazávodil v Běhu Mladé fronty a Směny. V něm jsem postoupil do okresního kola. Na střední škole jsem pak běhal a trénoval v Uherském Hradišti. Během vojny jsem hostoval v Kroměříži, kam jsem později přestoupil. Na Hané jsem vydržel až do 35 let. Pak mě napadla myšlenka založit oddíl KVS Pozlovice. V něm jsem také šest let trénoval mládež. Poslední tři roky máme svůj rodinný klub JEMM Team, jehož název se odvíjí podle křestních jmen mojí rodiny,“ letmo představil svoji dlouhou kariéru Miroslav Bětík.