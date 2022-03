„Zpětně si říkám, že mi bylo teprve sedmadvacet let, mohla ještě chvíli pokračovat a vést takový ten sportovní bezstarostný život, ale už jsem se viděla někde jinde. Dostala jsem se do fáze, kdy jsem začala přemýšlet o dětech, práci, o tom, co budu po házené dělat. Naštěstí mám rodinu, podařilo se mi uplatnit v pracovní sféře, takže jsem spokojená,“ říká.