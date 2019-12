VE VSETÍNĚ BUDOU KUŽELKÁŘI BOJOVAT O POHÁR STAROSTY MĚSTA BRUMOVA-BYLNICE

Vsetín – V pátek 27. prosince se uskuteční 1. ročník turnaje v kuželkách Vlára Cup o pohár starosty města Brumova-Bylnice. Turnaj se koná v kuželně Zbrojovky ve Vsetíně. Začátek je ve 13 hodin. Na Valašsku jsou připravené kategorie pro žáky, ženy, neregistrované i registrované kuželkáře. Prezentace je nutná na telefonu 604 756 546, nebo 731 764 754. Zajímavé a prestižní vánoční měření sil v kuželkách vyvrcholí mezi 17. a 18. hodinou.

STOLNÍ TENIS

V HORNÍ BEČVĚ SE BUDE HRÁT O CENNOU TROFEJ. O PUTOVNÍ POHÁR OD STAROSTY OBCE

Horní Bečva – Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horní Bečva pořádá v pátek 27. prosince 8. ročník Vánočního stolně tenisového turnaje o putovní pohár starosty obce. Ten se uskuteční ve sportovní hale v místní základní škole. Hrát se bude soutěž ve dvouhře a také soutěž ve čtyřhře. Turnaj začne v 9.15 hodin. Prezentace probíhá mezi 8.30 a 9 hodinou. Startovné uhrazené při prezentaci je 100 Kč. Rozhodující zápasy budou k vidění mezi 13. hodinou a 16. hodinou.

SOBOTA 28. PROSINCE 2019

BADMINTON

BADMINTONOVÝ TURNAJ VE STRÁNÍ ZAKONČÍ AFTERPARTY

Strání – V sobotu 28. prosince se ve Strání koná 8. ročník badmintonového turnaje ve čtyřhře amatérů. Ten se bude hrát na dvou kurtech v tělocvičně místní základní školy. Oblíbeného sportovního podniku se na Slovácku zúčastní 20 párů. Začátek turnaje je naplánovaný na 8.30 hodin. Semifinálové souboje a finálový zápas jsou na programu mezi 13. a 15. hodinou. Po vyhlášení výsledků je ve Strání připravená afterparty.

Vánočními badmintonovými šampiony v loňském roce byli Martin Půlpán s Jaroslavem Baladou. Ti ve finále porazili ve třech setech Václava Mikláše s Patrikem Popelkou. Bronzovou příčku vybojovali Vladimír Luzar mladší s Jindřichem Kacellem.

FLORBAL

PRVENSTVÍ VE VÁNOČNÍM TURNAJI VHOLEŠOVĚ PŘIJEDE OBHAJOVAT VSETÍNSKÝ TÝM FBK BOBRKY

Holešov – Klub FbC Holešov pořádá v sobotu 28. prosince tradiční exhibiční Vánoční florbalový turnaj mužů. Ten bude probíhat ve sportovní hale ve Smetanových sadech. Zúčastní se ho 7 mužstev. Prestižní podnik, který se bude hrát systémem každý s každým, začíná v 8 hodin. Poslední utkání je na programu od 18 hodin. V Holešově se tak v sobotu odehraje 21 zajímavých zápasů.

Vítězství obhajuje vsetínský kolektiv FBK Bobrky. Valaši v loňském roce ve finále porazili celek Křídla bufetů 3:2 v prodloužení. Bronzovou příčku obsadil mladý kolektiv IBK Moravia.

Program turnaje:

Sací komando – Falkoni Holešov (8), Křídla bufetů – Bystřičáci (8.30), Laso Team – FBK Bobrky (9), Falkoni Holešov – IBK Moravia (9.30), Bystřičáci – Sací komando (10), Křídla bufetů – Laso Team (10.30), FBK Bobrky – IBK Moravia (11), Sací komando – Laso Team (11.30), Křídla bufetů – Falkoni Holešov (12), Bystřičáci – FBK Bobrky (12.30), Laso Team – IBK Moravia (13), Sací komando – Křídla bufetů (13.30), FBK Bobrky – Falkoni Holešov (14), Laso Team – Bystřičáci (14.30), IBK Moravia – Sací komando (15), FBK Bobrky – Křídla bufetů (15.30), Falkoni Holešov – Laso Team (16), IBK Moravia – Bystřičáci (16.30), Sací komando – FBK Bobrky (17), Falkoni Holešov – Bystřičáci (17.30), IBK Moravia – Křídla bufetů (18).

NOHEJBAL

V OTROKOVICÍCH ZMĚŘÍ SÍLY DVACET NOHEJBALOVÝCH TROJIC

Otrokovice – V Otrokovicích se v sobotu 28. prosince uskuteční 20. ročník Vánočního nohejbalového turnaje trojic. Ten se koná v Městské sportovní hale u Lanáčku. Tradiční a prestižní podnik si zahraje 15 až 20 trojic. První výměny budou k vidění a první smeče zaduní v 9 hodin. Prezentace probíhá od 8.30 hodin do 8.45 hodin. Startovné je 210 Kč.

Hrát se nejprve bude skupinovým systémem, nejlepší týmy si to odpoledne rozdají o co nejlepší umístění ve vyřazovacích zápasech. Rozhodující souboje jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou. Turnaje se zúčastní i české nohejbalové juniorské reprezentantky.

Prvenství v roce 2018 vybojovala trojice Mitasu (Jaroslav Úruba, Ladislav Hnaníček, Lukáš Ondra). Druhý skončil tým CVT (Ladislav Bršlica, Václav Ščepka, Tomáš Trlica)), bronzovou příčku obsadil kolektiv Valíme bomby (Martin Gavenda, David Šíp, Jiří Hýža).

NOHEJBAL

V TURNAJI V HORNÍ BEČVĚ PŘIPRAVILI SPONZOŘI ZAJÍMAVÉ ODMĚNY

Horní Bečva – TJ Sokol Horní Bečva v sobotu 28. prosince pořádá Vánoční nohejbalový turnaj trojic. Ten se koná ve sportovní hale v místní základní škole. Začátek sponzorsky hodnotně dotovaného turnaje je v 9 hodin. Prezentace začíná v 8.30 hodin. Startovné na tým je 500 Kč. K vidění nejprve budou zápasy ve skupinách, rozhodující duely jsou na programu od 13 hodin. Turnaje se zúčastní maximálně 12 kolektivů.

PONDĚLÍ 30. PROSINCE 2019

STOLNÍ TENIS

VE VALAŠSKÉ POLANCE SE BUDE HRÁT PĚT VÁNOČNÍCH TURNAJŮ

Valašská Polanka – Stolním tenisem se budou celé pondělí 30. prosince bavit ve Valašské Polance. Tamní obecní úřad pořádá v místním kulturním domě pět Vánočních turnajů. Dopoledne od 9 hodin se budou na Valašsku hrát 2 soutěže. Za stoly se představí děti, které chodí na základní škole do první až páté třídy a děti, které navštěvují základní školu v šesté až deváté třídě. Odpoledne od 13 hodin jsou vypsány 3 soutěže pro dospělé stolní tenisty. Ve Valašské Polance si zahrají ženy, muži do 35 let a muži nad 35 let. Ve všech soutěžích se bude bojovat ve dvouhře. Hrací systémy budou upravené podle počtu účastníků.

ÚTERÝ 31. PROSINCE 2019

ATLETIKA

VE ZLÍNĚ NA VRŠAVĚ SE KONÁ 9. ROČNÍK TITAN TRILIFE SILVESTROVSKÉHO BĚHU.

Zlín - Triatlonový klub Titan Trilife Zlín v úterý 31. prosince v krajském městě uspořádá 9. ročník Silvestrovského běhu. Podnik je zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín.

,,Deset kilometrů dlouhý hlavní závod i pětikilometrový závod se poběží po asfaltové cyklostezce směrem do Kostelce a zpět. Start je vedle tenisového areálu na zlínské Vršavě, v 11 hodin. Prezentace začne v tenisové hale v 9.30 hodin. Vypsány jsou čtyři kategorie mužů a dvě kategorie žen. Od 10.30 hodin může na zkrácených tratích poměřit své síly rovněž mládež a dětské kategorie. Vyhlášení výsledků se uskuteční v 12.30 hodin,“ zve jeden z pořadatelů Daniel Tkáč na sportovní rozloučení se starým rokem ve Zlíně.

Loňský Titan Trilife Silvestrovský běh ve Zlíně ovládl Tomáš Navrátil z AK Kroměříž. Ten mezi muži zvítězil v čase 33:04. Mezi ženami byla nejrychlejší Helena Kotopulu z pořádajícího zlínského Titan Trilife klubu, jež vybojovala zlatou příčku za čas 40:34.