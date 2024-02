Dvaadvacetiletý Michal Nedbálek (KST Zlín) vybojoval titul přeborníka Zlínského kraje ve dvouhře mužů ve stolním tenise pro rok 2024. Nedbálek v turnaji ve Slavičíně, jehož se zúčastnilo 63 hráčů, v rozhodujících zápasech ve čtvrtfinále zdolal Adama Závadu (Orel Zlín) 3:1, v semifinále překonal Ondřeje Vranku 3:2 a ve finále porazil Arnošta Topiče (oba KST Zlín) 3:1.

Přebory Zlínského kraje ve stolním tenise, Michal Nedbálek, Tatiana Téglová. | Foto: Michal Janík

,,Ve čtvrtfinále se Závadou jsem byl ve výměnách jistější. S Vrankou to byl boj o každý míček. S Ondrou se dobře známe. Vím, co na něho platí. Přesto bylo složité se v utkání prosazovat. O mé semifinálové výhře nakonec rozhodly větší stolně tenisové zkušenosti. Ve finále s Topičem se mi dlouho nedařilo. Prohrával jsem 0:1 na sety a 1:7 v sadě druhé. Přesto se mi druhý set ještě podařilo zachránit. To Arnošta psychicky nalomilo a ve zbytku duelu už jsem byl lepším hráčem,“ raduje se ze zisku titulu krajského stolně tenisového přeborníka Michal Nedbálek.

Ve Slavičíně v kvalitní konkurenci v singlu mužů skončili na děleném 3. až 4. místě Radovan Březina a Ondřej Vranka (oba KST Zlín).

Do čtvrtfinále postoupili Vojtěch Jelínek (KST Zlín), Tomáš Juřica (Sokol Vsetín), Jiří Res (Sokol Šarovy) a Adam Závada (Orel Zlín).

Dvouhru žen vyhrála reprezentantka TJ DDM Valašské Meziříčí zkušená Tatiana Téglová, stříbro vybojovala Aneta Ježková, třetí místo obsadila Magdaléna Nevařilová (KST Ořechov-Vážany). Dana Popeláková (KST Zlín) skončila čtvrtá, Kristýna Konečná pátá a Zuzana Štipčáková (obě KST Hluk) byla šestá.

Turnaj v ženském singlu se hrál systémem každá s každou. Zúčastnilo se ho 6 stolních tenistek.

Mužskou čtyřhru v konkurenci 29 párů ovládli Arnošt Topič s Ondřejem Vrankou (oba KST Zlín), kteří ve finále překonali klubové kolegy Michala Nedbálka s Vojtěchem Jelínkem. Bronzové medaile získali Adam Závada s Tomášem Doleželem mladším (oba Orel Zlín) a Michal Bazalka se Štefanem Sagáčikem (oba TJ DDM Valašské Meziříčí).

,,Ve finále, které nás zastihlo ve velmi dobrém rozpoložení, jsme byli sehranějším párem. Nedbálek s Jelínkem nám ale naši roli usnadnili, protože v průběhu zápasu udělali spoustu chyb,“ uvedl po finálovém střetnutí v mužském deblu Arnošt Topič.

Ve slavičínské sportovní hale se hrál rovněž turnaj v mixu. Přeborníky Zlínského kraje ve smíšené čtyřhře se v konkurenci 6 dvojic stali Michal Bazalka s Tatianou Téglovou (oba TJ DDM Valašské Meziříčí). Valaši ve finále porazili Filipa Dufka s Danou Popelákovou (KST Zlín). Bronz brali Antonín Uher se Zuzanou Štipčákovou (KST Dolní Němčí, KST Hluk) a Roman Krys s Magdalénou Nevařilovou (oba KST Ořechov-Vážany).

Bazalka s Téglovou potvrdili roli největších favoritů v turnaji v mixu.