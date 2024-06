Dalšími závody pokračoval Slezský pohár v silniční cyklistice. V nich nechyběli ani reprezentanti FORCE KCK Zlín.

Memoriál Aloise Dohnala | Foto: Roman Kozubík, Ivo Odvárka.

V ÚVODU ČASOVKY MĚL KOZUBÍK PROBLÉM DOSTAT SE DO VYŠŠÍCH TEPŮ

Ve Velké ceně Racingu Olešná, kterým byla 18 kilometrů dlouhá časovka jednotlivců, se nejlepším výsledkem blýskl Roman Kozubík. Ten v absolutním pořadí vybojoval bronzovou příčku. V okolí Olešné zároveň vyhrál kategorii mužů do 39 let. Na obrátkové trati mezi Morávkou, parkovištěm Úspolka a zpět, zajel čas 26:36.

,,Po startu jsem měl problém dostat se do vyšších tepů, ve kterých jsem zvyklý časovky jezdit. Blíží se mistrovství republiky a další větší závody a tak kvůli přípravě jsem nebyl dostatečně zregenerovaný. S výkonem v Olešné jsem ale spokojený. Třetí místo v absolutním pořadí mě překvapilo. Na prvním a druhé příčce byli hodně silní soupeři. Petr Zatloukal i Jaroslav Kocurek časovku jeli na časovkářských speciálech,“ informuje Roman Kozubík.

DAVID CHOVANEC OVLÁDL HLAVNÍ KATEGORII MUŽŮ DO 29 LET

Na Frýdecko-Místecku závodili i další zlínští cyklisté. David Chovanec dojel v absolutním pořadí v čase 26:54 šestý (1. místo v kategorii mužů do 29 let), Ivo Odvárka byl díky času 27:39 třináctý (4. místo v kategorii mužů do 59 let) a David Zatloukal (29:38) obsadil sedmadvacátou příčku (9. místo v kategorii mužů do 49 let).

Celkem si ve Velké ceně Racingu Olešná zazávodilo 81 cyklistů a cyklistek.

ROMAN KOZUBÍK V DOHNALOVÉ MEMORIÁLU UMÍSTĚNÍ NA BEDNĚ NEČEKAL

Šestým závodem letošního Slezského poháru byl 17. ročník Memoriálu Aloise Dohnala. V něm se znovu dařilo Romanovi Kozubíkovi, který v kategorii třicátníků obsadil bronzovou pozici.

,,Závod se jel v kopcovitém terénu, kde na 30 kilometrovém okruhu byly dva zhruba 10minutové kopce. V naší kategorii se jely 3 okruhy a 84kilometrový závod měl převýšení zhruba 1500 metrů,“ informuje Roman Kozubík.

V Dohnalově memoriálu závodily společně kategorie mužů do 29 let a kategorie mužů do 39 let. Na startu se sešla kvalitní konkurence s bývalými profesionály, například Petr Hampl a další kvalitní cyklisté, kteří nejsou zvyklí prohrávat Petr Swaczyna, Jakub Havrlant, nebo Ondřej Fierla.

,,I když jsem se před závodem dostatečně rozjel, tak v jeho první polovině jsem se dost trápil a nejelo se mi dobře. Ve druhém kopci jsem dokonce odpadl z hlavní skupiny, ve které jel i týmový kolega David Chovanec. Na vrcholu kopce jsem na hlavní skupinu ztrácel 20 sekund, tu se mi ale riskantní jízdou z kopce a na následné krátké rovince s pomocí Jana Zátopka z hlavní kategorie mužů do 29 let

podařilo dojet. To rozhodlo o mém poměrně úspěšném výsledku. Od tohoto úseku se mi jelo líp a s každým kilometrem jsem se cítil silnější,“ prozradil Kozubík.

Ten pak hlavní skupinu ovládl, když v závěrečném spurtu na vrcholu kopce dospurtoval v kategorii třicátníků na třetím místě.

,,V konkurenci, jaká se sešla mezi třicátníky v letošním Memoriálu Aloise Dohnala, jsem umístění na bedně nečekal a docela mě to potěšilo,“ přiznal Roman Kozubík.

IVO ODVÁRKA SE OD STANISLAVA PROKEŠE ODPOUTAL V POSLEDNÍM KOPCI

V okolí Suchdolu nad Odrou na ještě lepší výsledek dosáhl Ivo Odvárka. Další z lídrů FORCE KCK Cykloteam Zlín zvítězil v kategorii padesátníků. Petr Fajkus v této kategorii skončil pátý, Milan Sedlář patnáctý a Dalibor Kmenta šestnáctý.

,,V šestičlenné skupině jsme se Stanislavem Prokešem s Cyklokramo Suchdol nad Odrou zůstali jediní padesátníci. Oba jsme se snažili jeden druhému ujet. Nakonec se mě to v posledním stoupání podařilo a těch těžce vybojovaných 6 sekund jsem před svým největším soupeřem udržel až do cíle,“ upozornil na rozhodující moment Ivo Odvárka.

NAĎA VORÁČOVÁ DOJELA NA STŘÍBRNÉ PŘÍČCE

V letošní Velké ceně Raciingu Olešná ze zlínských cyklistů dojel ještě v hlavní kategorii mužů do 29 let David Chovanec osmý, v kategorii čtyřicátníků David Zatloukal jedenáctý, v kategorii šedesátníků Ladislav Pelc devátý a Zdeněk Orner šestnáctý. V kategorii žen nad 40 let vybojovala Naďa Voráčová stříbrnou příčku.