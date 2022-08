Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Klára je nejmladší dcerou úspěšného automobilového jezdce Antonína Tlusťáka. Nová Eliška Junková vyrůstá v Zádveřicích-Rakové na Zlínsku, na motokárové dráze hravě poráží všechny dravé kluky a sbírá vavříny pro vítěze.

Soutěžní jezdec Antonín Tlusťák během své stále aktivní kariéry v rally získal vedle řady českých vavřínů titul vicemistra Evropy a evropského šampiona ve dvoukolkách. V jeho úspěších pokračuje jeho dcera Klára. Ta v loňské sezoně v barvách stáje Feber racing s přehledem vybojovala mistrovský titul ve třídě Mini 60. A mistrovský vavřín posbírala i na Slovensku. „K motokárám jsem se dostala ve třech letech, protože taťka chtěl zkusit, jestli na to mám a chci jezdit. První roky byly spíše pro zábavu, ale už od pěti let jsem přešla na závodní ježdění. Začalo se mně dařit, přišly první úspěchy a postupně jsem se zdokonalovala až současné podoby. Uvidíme, jak to bude v budoucnu, ale chci jezdit rally. A hlavně bych chtěla být veterinářka,“ pověděla mladá závodnice na tiskové konferenci v útrobách Steel Ringu. Vedle začínající motoristické dráhy úspěšné zvládá i roli školačky, za sebou má šestou třídu základní školy s vyznamenáním a se samými jedničkami.

Klára Tlusťáková kroužila po moderním okruhu v Třinci v nadupaném soutěžním voze Škoda Fabia R5 ze zlínské stáje Keane Motorsport. Na rovince svištěla rychlostí kolem 150 kilometrů za hodinu! Není bez zajímavosti, že stejný vůz pilotoval o víkendu při soutěži mistrovství Evropy v okolí Říma Rumun italského původu Simone Tempestini, který je v průběžném pořadí evropského šampionátu na druhém místě. „Přestavba auta pro tak malou holku byla oříškem pro inženýry a mechaniky, protože závodní auto kategorie R5 není na to rozhodně stavěné. Nakonec se to povedlo, posunuli jsme držáky, abychom mohli ideálně nastavit sedačku. Je to má původní ještě z doby, když jsem byl hubenější. Dále se nastavily pedály a volant. Proto jsme vybrali auto R5, protože zrovna tento vůz je daleko jednodušší na nastavení a přizpůsobení než jiná závodní auta,“ vysvětlil Antonín Tlusťák. Premiéra mladé jezdkyně ze Zádveřic-Rakové za volantem soutěžního vozu poutala značný zájem pracovníků médií, jen televizních štábů přijelo do Třince hned pět a řada z nich vážila cestu do Slezska přes téměř celou Českou republiku.

Talentovaná závodnice ze Zlínska si ještě pár let na ostrý závod v rallye počká. V Česku může závodit v rámci Poháru mládeže nejdříve od šestnácti let, zatímco v Lotyšsku o rok dříve. Motokáry jsou zatím na prvním místě. „Karting dává Kláře velmi mnoho, proto ji chci co nejdéle udržet u motokár. Výsledky máme, po letních prázdninách přestoupíme do vyšší třídy OK Junior. Poté bychom ji chtěli nasměrovat do třídy KZ. Můj sen nebo vize je ji poté nasměřovat samozřejmě do rally, protože jsem v tom byl celý život. Když se nyní vyskytla možnost zkusit vůz kategorie R5, šli jsme do toho. Myslím, že je to nejmladší holka, která v tom kdy jela. Zatím to zvládá výborně, řídila to opravdu moc pěkně,“ řekl čtyřicetiletý hrdý otec.

(ror, mb)