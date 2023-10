Otrokovice přivítají na Den vzniku Československa, v sobotu 28. října, sedmý ročník přespolního běhu s názvem Otrokovické svahy. Na své si přijdou všichni – od dospělých po děti, od trénovaných sportovců po rekreační milovníky pohybu, od běžců po fanoušky nordic walkingu. Široká škála tratí, pěkné okolí a velké množství cen jsou zajisté lákadly, proč se zúčastnit.

Ilustrační foto. | Foto: Zbyněk Raška

„Podle přihlášek, co se nám scházejí, očekáváme, že se zapojí kolem dvou set závodníků, hlásit se lze až do poslední chvíle před startem. Svou účast přislíbili také hejtman Zlínského kraje a starostka města Otrokovic, pokud se jim do cesty nepřipletou pracovní povinnosti. Za sebe bych rád pozval všechny, ať s námi přijdou strávit začátek víkendu aktivním sportovním vyžitím,“ uvedl za pořádající oddíl TJ Jiskra Otrokovice David Zentrich.

Právě ve sportovním areálu TJ Jiskra Otrokovice se nachází startovní centrum, které nabídne program už od rána. V 9,30 hodin vyrazí mladší děti na trať 400 metrů, aby je v 10 hodin následovali starší kamarádi na 1000 metrů. V 10,20 hodin odstartuje závod v nordic walkingu na 6,5 kilometru, v 11 hodin se do kopců vydají běžci na trati 10 km a nakonec v 11,05 hodin vyrazí běžci na 5 km.

„Je třeba počítat s podzimními podmínkami, a tak se určitě hodí trailové boty. Zhruba 95 procent našich tratí vede v terénu – nejprve kolem řeky Moravy, pak na kopec Tresný a v jeho okolí. Je třeba se připravit na potenciálně kluzké podloží. V cíli bude pro závodníky připravena na zahřátí polévka a občerstvení i zajímavé ceny. Všechny děti v nejmladší kategorii dostanou odměnu v podobě sladkosti a pro starší děti a dospělé máme připravených osmdesát cen vždy pro nejlepší tři v každé kategorii. Chybět nebudou třeba čelenky s logem závodu, káva, trička, startovné na další akce a sportovní vybavení,“ vyjmenoval David Zentrich.

(spo)