„Na internetu jsme zahlédli Kanaďany, jak trénují a pohybují se na nějakých kolečkách. Ty však nepasovaly. Byly až příliš široké a nedaly se použít. Jelikož byl covid a my chtěli trénovat, což na ledě bohužel nešlo, během pár dnů jsme to vymysleli,“ usmívá se Zdražil.

Nyní zásobují nejen sebe a spoluhráče, ale i slovenskou reprezentaci či hráče z jiných evropských zemí. „Na Slovensko jsme poslali snad šestnáct sad. Pak si to objednali nějací Norové, Dánové a další borci,“ hlásí hrdě Zdražil.

I když handicapovaný sportovec ze Šaratic rozjel s kamarádem z Ratíškovic menší byznys, miliardářem se jenom tak nestane. „Kdybychom to víc propagovali, tak by to bylo ještě účinnější. Je to ale takové naše know-how, takže nám to stačí,“ usmívá se spokojeně.

Kromě něj speciální kolečka využívá v přípravě i parťák Josef Panák. Zlínský sledge hokejista díky dobročinnému projektu Saves Help v listopadu 2019 obdržel sáňky od reprezentačního hokejového brankáře Šimona Hrubce.

I proto se snaží neustále pracovat a zlepšovat se, aby jednou nastoupil v soutěžním utkání.

„Snažíme se tomu v době, kdy nemůžeme na led, dávat maximum,“ tvrdí.

S para hokejem se seznámil v lázních při rekonvalescenci po amputaci nohy. „Tam mi řekli, že v Českých Budějovicích existuje hokejový klub, kde kluci trénují s různá handicapy. Dali mi kontakt na pana Klímu. Tak jsem si to šel vyzkoušet,“ líčí.

Jelikož ale bydlí na Moravském Slovácku, přijel se podívat do Zlína, kde již zůstal. I když na svoji pořádnou šanci v týmu SHK Lapp stále čeká, štěstí jde naproti. Dostat se do nabité sestavy však není vůbec jednoduché. „Je to hodně náročné. Máme pedanta trenéra, takže tréninky jsou fakt fyzicky náročné. Nyní jezdíme na těch kolečkách, chodíme do posilovny nebo provozujeme další různé aktivity,“ říká Panák.

Také sympatický chlapík se zúčastnil víkendové akce zlínských sledge hokejistů v Hodoníně. Hráči šestinásobného extraligového šampiona se viděli poprvé od loňského října, kdy byla předčasně ukončena sezona a zrušena veškerá příprava.

Nyní vedení moravského klubu spřádá plány na další soutěžní ročník.

„Samozřejmě nás to hodně mrzí, protože kluci od října stáli a nemohli se nijak připravovat. Nemohli jsme být na ledě ani ve fitness centrech. Teď, co jsme už mohli začít trénovat, tak nám zase ve Zlíně z PSG arény udělali očkovací centrum, takže se nám zastavila opět naše příprava. Snad nějak v létě už odstartujeme i na jiných zimních stadionech,“ doufá generální manažer týmu SHK Lapp Zlín Petr Julina.

Zlíňané na Slovácku nejen trénovali, ale také tmelili partu a třeba rybařili. Na novou extraligovou sezonu, která by se měla rozjet klasicky v září, se začnou chystat po mistrovství světa v Ostravě.

Na červnovém šampionátu se v barvách Česka a Slovenska představí hned sedm hráčů Zlína.

Komplikací je zrušení prestižního domácího mezinárodního turnaje LAPP Cup Zlín. „Stejně jako loni je i letos důvodem stále nejistá situace okolo pandemie covidu. Bylo by to velké riziko,“ ví nejen Julina.