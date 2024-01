V sobotu 27. ledna a v neděli 28. ledna se uskuteční 4. ročník motoristického závodu amatérů na letišti v Biskupicích. Závodit se bude ve dvou etapách ve dvou dnech ve stylu rallye. Posádky mají možnost absolvovat každý den zvlášť. Vyrámovaní profíci závod pojedou pouze jako předjezdci ve vlastní třídě.

Pořadatelé vypsali třídy a skupiny pro vozidla: Absolutní pořadí 4WD, Absolutní pořadí FWD, Absolutní pořadí RWD, Absolutní pořadí Standard, Absolutní pořadí Race, 2WD do 1300 ccm, 2WD od 1301 ccm do 1600 ccm, 2WD od 1601 ccm do 2000 ccm, 2WD nad 2001 ccm, RWD do 2000 ccm, RWD nad 2001 ccm, 4WD do 2000 ccm, 4WD nad 2001 ccm, Junior, Drift King, Dámský pohár.

,,Vyhlášeno bude i absolutní pořadí,“ upozornil jeden z organizátorů Dan Šimek.

Sobotní první měřená rychlostní zkouška se pojede od 13 hodin a 11 minut, nedělní první rychlostní zkouška startuje v 7.45 hodin.

Celková délka letošního amatérského rallye závodu v Biskupicích je 11,45 kilometru.

,,Pojede se celkem 9 rychlostních zkoušek. Těm bude předcházet shakedown,“ informuje Šimek.

V loňském roce se rallye v Biskupicích zúčastnilo 43 soutěžních dvojic.