Klub Sri Chinmoy Marathon Team Zlín v neděli 3. března pořádá 14. ročník Zlínského jarního půlmaratonu. Jednadvacetikilometrový závod rozložený do 9 rovinatých okruhů, startuje v průmyslové zóně v Přílukách před budovou Madal Bal, v 10 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 12.30 hodin.

Klub Sri Chinmoy Marathon Team Zlín v neděli 3. března pořádá 14. ročník Zlínského jarního půlmaratonu. | Foto: Radovan Šmerda

Vypsány jsou 4 kategorie mužů (15 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let) a 4 kategorie žen (15 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let).

Startovné při online registraci je do pátku 1. března 400 Kč, na místě v den startu pak 500 Kč. V jeho ceně je mimo jiné i občerstvení na trati a oběd po závodě.

Loni v březnu se půlmaratonu na předměstí Zlína zúčastnilo 26 mužů. Vítězství mezi nimi vybojoval Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín), který na první příčce doběhl v čase 1:15:53. Mezi ženami vybojovala prvenství Vanda Dařenová z Brna, jež se blýskla časem 1:50:47. V Přílukách si v loňském roce zazávodily 3 ženy.

Traťové rekordy na přílucké půlmaratonské trati drží Jiří Petr z Kovalovic u Brna (Salomon), který se 1. listopadu 2018 prezentoval časem 1:11:18. Ženskou traťovou rekordmankou je Barbora Macurová (2B Winner Team). Vytrvalkyně z Frýdlantu nad Ostravicí 6. března 2022 zaběhla čas 1:23:45.