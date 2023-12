Ve Zlíně se v úterý 26. prosince koná 33. ročník Štěpánského běhu. Start hlavního 10kilometrového závodu, rozděleného do tří okruhů, je za novým kruhovým objezdem v Přílukách, v 10 hodin.

Ve Zlíně se v úterý 26. prosince koná 33. ročník Štěpánského běhu. | Foto: Milan Mikšík

Kromě toho pořadatelé připravili ještě 3,3 kilometru dlouhý závod a od 11.15 hodin budou mít možnost si na zkrácených tratích zazávodit také děti.

Zázemí závodu, občerstvení pro běžce i vyhlášení výsledků bude na fotbalovém hřišti FK Příluky.

Vypsány jsou kategorie pro muže, ženy, juniory, juniorky, veterány i veteránky. Děti si zazávodí ve třech kategoriích: do 6 let, do 10 let a do 15 let.

Startovné pro dospělé běžce při online registraci je do pátku 22. prosince 250 Kč. Na místě v den závodu pak 350 Kč. Mládež do 18 let zaplatí do pátku 22. prosince startovné 50 Kč, v den závodu 100 Kč. Děti mají startovné zdarma.

Prezence bude probíhat mezi 8.30 a 9.40 hodinou.

Všichni účastníci dostanou ionťák, teplý čaj a po závodě ještě polévku.

Prvenství v loňském tradičním vánočním běžeckém závodu v Přílukách mezi muži vybojoval triatlonista Titan Trilife Zlín Filip Václavík. Ten na 10kilometrové trati zaběhl čas 33:34. Mezi ženami zvítězila zlínská Ironmanka Helena Kotopulu (CSG Tri Team, 38:56).

V 3,3kilometrovém závodu v loňském roce mezi muži vyhrál Mikis Kotopulos (Titan Trilife Zlín, 11:12), mezi ženami se z prvenství radovala Monika Železníková z Babic (Biatlon Halenkovice, 12:38).

Loňský zlínský Štěpánský běh doprovázelo příjemné počasí. Teplota v průběhu závodu se pohybovala kolem 8 stupňů.

,,O letošní Štěpánský běh je zájem. Proto očekávám, že se na start obou závodů postaví minimálně 200 vytrvalců. Ti nejlepší z nich zaběhnou kvalitní časy. V Přílukách si však může zazávodit kdokoliv. Pro medailisty v každé kategorii máme při vyhlašování výsledků připravené finanční odměny,“ láká do Příluk ředitel závodu Jiří Prokop.

Vyhlášení výsledků proběhne hned po skončení obou Štěpánských běhů.

Loni si v hlavním 10kilometrovém Štěpánském běhu na okraji krajského města zazávodilo 106 mužů a 25 žen. V závodu dlouhém 3,3 kilometru se v roce 2022 postavilo na start dalších 27 běžců a 18 běžkyň.

Zlínský Štěpánský běh je předposledním závodem z letošního běžeckého seriálu Běhy Zlín. Seriál zakončí Silvestrovský běh ve Zlíně na Vršavě, který v neděli 31. prosince spolupořádá triatlonový klub Titan Trilife Zlín.

Slavnostní vyhlášení běžeckého seriálu Běhy Zlín 2023 bude v pátek 26. ledna 2024.