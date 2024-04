V sobotu 13. dubna se uskuteční 42. ročník Zlínské lesní hodinovky. Start zajímavého krosového závodu určeného pro zdatné běžce i širokou sportovní veřejnost, který se poběží na trati na Lesní čtvrti, je u Altánu U Spáleného dubu, v 10 hodin.

V sobotu 13. dubna se uskuteční 42. ročník Zlínské lesní hodinovky. | Foto: Milan Mikšík

Prezence do závodu, jenž se započítává do celoroční soutěže Běhy Zlín 2024, ve společenské místnosti hvězdárny ve Zlíně, probíhá od 8.30 hodin do 9.30 hodin.

,,Startovné při online registraci je do středy 10. dubna 250 Kč, na místě v den závodu pak 400 Kč. Mládež do 18 let při online registraci do středy 10. dubna zaplatí startovné 100 Kč, v den závodu je pro mládež startovné 200 Kč,“ prozradil jeden z organizátorů Zlínské lesní hodinovky Jiří Prokop.

Všichni běžci mají zajištěné občerstvení a to iontový nápoj, ovoce, čaj a polévku po závodě.

,,Po skončení hlavního závodu jsou ještě připravené dětské běhy v délce podle věku od 100 metrů. Ty se budou konat na hřišti 100 metrů od zlínské Hvězdárny,“ láká do Zlína také děti Prokop.

Tradičního krosového podniku v krajském městě se můžou zúčastnit muži i ženy bez rozdílu věku. Pořadatelé vypsali 4 kategorie mužů, 3 kategorie žen, dále pak kategorii juniorů a kategorii juniorek. Vítězové všech seniorských kategorií a všichni medailisté mezi nimi budou finančně odměněni.

,,Běhat se bude v lese na kilometrovém okruhu na trati s rovinatým profilem,“ informuje ještě Jiří Prokop.

Ten na startu jediné hodinovky v Česku, která se běhá v příjemném lesním prostředí, očekává kolem 150 vyznavačů krosového běhu.

Rekord lesní hodinovky ve Zlíně drží už z roku 1996 reprezentant SKOB Zlín Martin Sadílek, který před 28 lety, ještě na starém trati v okolí Vršavy, v tropických červnových podmínkách za hodinu čistého času uběhl 17 980 metrů. Mezi ženami je rekordmankou z roku 2018 Helena Kotopulu z Moraviamanu Otrokovice, jež před 6 lety uběhla 14 780 metrů.

V roce 2023 ve Zlínské lesní hodinovce mezi muži zvítězil malenovický vytrvalec Matěj Beníček. Reprezentant KESBUK Teamu za hodinu čistého času na trati na Lesní čtvrti uběhl 15 670 metrů. Závod žen vyhrála Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín). Běžkyně z Lukova uběhla 12 930 metrů.

Loňský závod doprovázelo nepříznivé počasí. V noci před závodem vydatně pršelo a tak se běhalo na těžké rozbahněné trati.