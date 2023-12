Triatlonový klub Titan Trilife Zlín ve spolupráci se spolkem Běhy Zlín v neděli 31. prosince pořádají ve Zlíně 12. ročník Silvestrovského běhu. Závod je zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín 2023.

Foto: Zbyněk Raška

,,Deset kilometrů dlouhý hlavní závod i pětikilometrový závod se poběží po asfaltové cyklostezce směrem do Kostelce a zpět. Start je vedle tenisového areálu na zlínské Vršavě, v 11 hodin. Prezence začíná v tenisové hale v 9.30 hodin, skončí v 10.40 hodin. Vypsány jsou 4 kategorie mužů a 3 kategorie žen. Dále pak kategorie pro juniory a juniorky. Od 12.15 hodin můžou poměřit síly na tratích podle věku také děti. Vyhlášení výsledků se uskuteční ihned po hlavním závodu,“ zve na sportovní loučení s letošním rokem ve Zlíně jeden z pořadatelů Bob Komín.

Další informace jsou na webu www.behyzlin.cz.

Startovné při online registraci do soboty 30. prosince je 150 Kč. Při platbě na místě v den závodu 250 Kč. Mládež do 18 let zaplatí do 30. prosince 50 Kč, v den závodu 100 Kč. Děti startovné neplatí.

V ceně startovného je mimo jiné iontový nápoj, teplý čaj a polévka po závodu.

Prvenství ve zlínském Silvestrovském běhu z roku 2022 obhajuje triatlonista z Hradce Králové Jan Volár, který 10kilometrový závod vyhrál v čase 32:25. Mezi ženami na stejné trati zvítězila Helena Kotopulu (CSG Tri Team, 39:17). Pětikilometrový závod mezi muži ovládl Mikis Kotopulos (Titan Trilife Zlín, 17:20), mezi ženami doběhla na prvním místě Monika Železníková z Babic (Biatlon Halenkovice, 19:38).