Třicetiletý snajpr šampiona z roku 2016 v uplynulém ročníku posbíral v individuálních oceněních snad vše, co se dalo. „Tato sezona se mi z osobního hlediska povedla na jedničku! Velmi si cením, že jsem byl vyhlášen nejen nejlepším hráčem celostátní ligy, ale i nejlepším útočníkem ligy, nejlepším střelcem českého poháru a nejlepším střelcem play-off ligy. Když to přeženu, tak to je podobný úspěch, jakého kdysi dosáhl Jarda Jágr v Pittsburghu,“ směje se ve velkém fotbalu útočník Mladcové, účastníka I. A třídy.

Co rozhodlo v semifinálové sérii se Spartou?

Troufnu si říct, že ze čtyř poločasů jsme byli ve třech lepší, ale bohužel výpadek v prvním zápase nás stál lepší výsledek a tím pádem i postup. Odvetný druhý zápas už probíhal podle našich představ, hrálo se nahoru dolů a to nám vyhovuje. Když se na to podívám ještě zpětně, tak v prvním zápase jsem za stavu 1:3 neproměnil penaltu, což se ve futsale často nestává a je to obrovská chyba. Kdybych ji proměnil, byli bychom Spartě na dostřel a jsem přesvědčený, že bychom ten první zápas dotlačili minimálně k remíze. Tohle asi byl nejdůležitější a zlomový moment celé série.

Bolí vás hodně, že ani vaše čtyři branky v zápase nestačily?

Strašně moc! Často se nestává, abych zažil takový zápas. A když už přijde, je špatné, že to nevede k lepšímu výsledku, což by pro mě znamenalo postup. Ale klukům nemám co vyčítat, druhý zápas jsme hráli tak, jak bych si představoval.

Boj o třetí místo s Kladnem ale byla pěkná divočina a pěkná přestřelka. Proč?

To byl úžasný zápas pro všechny, co se ho zúčastnili nebo ho sledovali. První poločas byl ještě opatrný, ale ve druhém se to pořádně rozjelo. Během pár chvilek jsme Kladnu odskočili až na rozdíl pěti branek (8:3) a na lavičce už jsme pomalu spouštěli srandičky a trochu i oslavovali. Ale jak umíme takové zápasy dotáhnout, tak je umíme i ztratit. Kladno nás během čtyř minut dotáhlo na rozdíl gólu a za tohoto stavu ještě neproměnilo penaltu! To nás nakoplo, začali jsme znovu řádit a nakonec to pro nás skončilo vítězstvím, což byl náš předturnajový cíl.

Získali jste bronz. S odstupem času je to zklamání nebo úspěch?

Pro mě osobně je bronz trošku zklamáním, protože jsem cítil, že finále je na dosah. Ale takový už je život a na finálový zápas si musíme počkat třeba příští rok. Každopádně hlavní cíl – vybojovat medaili pro kamaráda – jsme splnili.

Stihli jste vůbec oslavy?

Ano, probíhaly cestou zpátky z Prahy! A protože to ani jinak neumíme, byly ve veselem rozpoložení! Nechyběla tradiční kombinace nápoje slipi, tedy naše valašská slivovice s pivem. (smích) Nicméně oficiální zakončení sezony ještě neproběhlo kvůli tomu, co se děje ve světě.

Už vás spoluhráči zkasírovali za vaše individuální ocenění?

No ani ne, kluci už jsou nebo byli na to zvyklí. (smích) Já jsem jen splnil takový nepsaný úkol, ale samozřejmě jsem zatím k menším oslavám přispěl vlastní slivovici.

Turnaje se zúčastnila i rodina Vaška Křepelky…

Mamince Vaška patří velký dík za to, že s námi strávila celý víkend a povzbuzovala nás. O to větší radost máme, že si odvezla bronzovou medaili.

Vedení sálové kopané pojmenovalo cenu pro nejlepšího obránce po Vaškovi . Překvapilo vás to?

Je to hezké gesto, líbí se mi. Když Vašek začínal s futsalem a já u toho byl, tak to bylo takové trdlo na palubovce. Ale strašně ho to bavilo a jeho poslední výkony šly strmě nahoru, hodně se nám líbil. Dostal se i do mládežnické reprezentace a tam okoukal pár věcí, které se pak snažil přenášet i k nám do futsalu ve Zlíně. Dokonce jsme některé věci od něj odkoukali.

Jak moc vás tato tragická událost během play-off poznamenala? Ovlivnila vaše výkony?

Nejspíš ano. Vašek byl jednak veselý a věčně vysmátý kluk, a co se herní stránky týče, tak na hřišti nám také moc chyběl. Byl to poctivý obránce, kterých v týmu zas tolik nemáme.

Jaký další program by vás měl v příštích dnech čekat?

Žádný další nemáme. Teď je pro nás asi výzvou nějak uspořádat zakončenou sezony, což momentálně asi není možné v takovém rozsahu, v jakém bychom si představovali.

Společná příprava nepřichází v úvahu, jste s kluky v kontaktu? Jak vnímáte toto období?

Každý trénuje individuálně nebo s velkým fotbalem, který většina z nás hraje. V kontaktu jsme na společném chatu, naštěstí nikdo není v přímém ohrožení koronavirem. Doufám, že tato nelehká doba co nejdříve skončí a život bude jako dřív plný sportovních akcí, krásných gólů a veselých lidí.