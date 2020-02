„Mrzí mě to hodně. Takový konec jsem si nepředstavoval. Kluci ale snad máknou a třeba se nějakým zázrakem ještě objevím v play-off,“ doufá Kittel v rozhovoru pro klubový web.

Otrokovický útočník se zranil na začátku prosince, kdy si v domácím zápase s Ostravou při nešťastném dopadu poranil křížový vaz a chrupavku. Nyní se zotavuje po operaci, kterou podstoupil před týdnem. „Takže rekonvalescence už by měla být rychlá, ale jestli to bude na hru, to je ve hvězdách,“ uvedl.

I když si myslel, že letošní superligová sezona pro ně bude tou poslední, nyní přemýšlí, zda by své původní rozhodnutí ještě nepřehodnotil. „Nad pokračováním přemýšlím už asi poslední měsíc, ale definitivně jasno bude stejně jako vždy až v pauze mezi sezonami,“ říká.

Zatímco se kurýruje, zbytek týmu bojuje o postup do play-off. „Pohled z tribuny nebo ze střídačky je pro mě dost frustrující,“ přiznává. „Rád bych naskočil a klukům pomohl, ale bohužel to nejde,“ ví dobře.

I když si na marodce složitě zvyká, spoluhráčům v závěru sezony věří. „Myslím si, že třeba zápas ve Vítkovicích byl výborný, i když byl jen za bod. Je potřeba se o to porvat,“ prohlásil.

Pokud má čas a cítí se dobře, chodí na domácí zápasy a podporuje spoluhráče. Na tribuně ho to ale nebaví, raději duely sleduje ze střídačky.

Páteční večer Kittelovi zpestří slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Otrokovice. Podobné akce a ankety vnímá zkušený florbalista pozitivně. „Tak nějak to ke sportu patří. Loni jsme se neúčastnili kvůli venkovního zápasu, takže se letos docela těším,“ dodal s úsměvem.