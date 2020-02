I když svěřenci trenéra Michala Kvapila čekají na výhru už sedm utkání, před závěrečným duelem v Chodově mají jistou účast ve vyřazovacích bojích. Šesté místo už jim žádný ze soupeřů nevezme.

„Kdybychom nepostoupili, bylo by to hodně špatné. Na druhé straně momentálně máme herní krizi a kdyby se nám to nepovedlo, nikdo by se nemohl divit,“ uvědomuje si otrokovický útočník Lukáš Pešat.

„Ale naštěstí jsme měli docela náskok, takže jsme s play-off všichni počítali,“ přiznává s lehkým úsměvem.

Klid a jistotu jim dodaly víkendové výsledky. I když Panteři doma padli s Black Angels, deváté Královské Vinohrady ani desátý Liberec v předposledním kole rovněž neuspěli, takže už nemohou Otrokovice v žádném případě dostihnout.

Kvapilův tým ale momentálně řeší, jak se vyhrabat z krize, kterou odstartovala domácí porážka s Pardubicemi těsně před Vánoci.

V roce 2020 Panteři ani jednou nezvítězili, nervozita nejen v kabině, ale i na palubovce narůstá.

„Bohužel se nám zranilo celkem dost hráčů a na zápasy jezdíme v patnácti lidech. Z toho jsou někteří junioři, kteří předtím Superligu nikdy nehráli,“ říká Pešat.

Otrokovice, kterým citelně scházejí Kittel, Nehila, Petřík, Haša nebo Jurčík, dolů srazily tři prohrané bitvy v prodloužení v řadě.

„To na sebevědomí zrovna nikomu nepřidá,“ uvedl třiadvacetiletý útočník.

Panteři zakončí základní část v neděli v Praze, kde se postaví Chodovu.Že by ale něco vypouštěli a šetřili síly na čtvrtfinále, podle Pešata nehrozí. „Půjdeme se chtít naladit na play-off a vyhrát,“ tvrdí.

Navíc Chodov patří mezi týmy, na které mohou otrokovičtí florbalisté ve čtvrtfinále narazit.

Jako první si však bude soupeře vybírat Mladá Boleslav.

Po suverénním vítězi základní části půjdou na řadu druhé Vítkovice, až teprve třetí Chodov. Čtvrtá Sparta se s velkou pravděpodobností utká s pátými Bohemians.

„My počítáme s Vítkovicemi,“ přiznává Pešat. „Není to sice úplně domluvené, ale co mám zprávy, tak si Mladá Boleslav vybere osmý tým,“ pokračuje.

Opora Panterů by se ovšem rivalovi z Ostravy nebránila.

„Vítkovice samozřejmě budou velký favorit, ale pro nás je to z první čtyřky nejlepší soupeř,“ míní a připomíná, že moravského rivala letos okradli o tři body, když doma zvítězili po nájezdech a ve venkovní odvetě padli po prodloužení.

„Pokud se trošku vzpamatujeme, můžeme s nimi něco uhrát,“ věří.

„Vždyť v základní části to s nimi byly dva naprosto vyrovnané zápasy,“ přidává.

Panteři nyní čekají na to, až se do sestavy vrátí někteří uzdravení spoluhráči. S nimi by měli být ještě silnější.

„Problém je v hlavách. Musíme si ale uvědomit, že play-off je nová soutěž a vůbec v ní nezáleží na to, jaká byla základní části. Hraje se od znovu, na čtyři vítězné zápasy. Je to buď a nebo,“ dodává.

Možní soupeři Panterů pro čtvrtfinále play-off očima Lukáše Pešata

1. Mladá Boleslav. „V sestavě má spoustu kluků, kteří působili ve Švédsku nebo v české reprezentaci. Bolka má zkušený tým, který vhodně doplnili mladíky. Navíc tam je nový trenér, který dal mužstvu impulz. Letošní sezonu mají vynikající. Jsou rozjetí a hodně složitě je bude někdo zastavovat.“

2. Vítkovice. „Základní část vždycky mají takovou „vylej – nalej“, to znamená, že někdy umí i nečekaně prohrát nebo ztratit, ale v play-off bývají hodně silné. Dokáží se na závěr sezony nachystat. Mají taky v sestavě zkušené hráče, kteří už vyhráli nějaké tituly.“

3. Chodov. „Má v sestavě velmi dobré střelce v čele s Tomem Ondruškem. Taky chytré obránce, kteří umí dobře akci rozehrát a přihrát na gól.“

4. Sparta. „Na rozdíl od prvních tří týmů je to takový urputný, nepříjemný soupeř, který nikomu nedá nic zadarmo. Hodně jí pomohl návrat Milana Garčara, který dokázal vrátit Spaertu na vítěznou vlnu.“