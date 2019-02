Prolomí hokejbalisté Malenovic komplex z brankáře Šimary?

Malenovice – Co nejdále chtějí v právě startujícím play off Národní ligy skupiny Východ postoupit hokejbalisté Malenovic. Ve čtvrtfinále play off narazí na regionálního rivala ze Vsetína, na kterého nemají zrovna dobré vzpomínky.

V loňské vyřazovací části to byli právě Valaši, kteří svěřencům trenéra Miroslava Hložánka vystavili stopku v semifinále. Série na tři vítězství startuje na půdě Malenovic (dnes od 16 hodin a zítra od 10.) „Všichni kluci jsou natěšení oplatit soupeři poslední vyřazení. Dáme do toho maximum,“ konstatoval útočník Malenovic Tomáš Jankovič, který ale z důvodu pracovních povinností jako jediný bude ve čtvrtfinále svému týmu chybět. „S blížícím se startem play off zájem kluků o trénink vzrostl. I díky třineckým posilám (Konvička, Smolka, Říman a Szotkowski – pozn. red.) budu mít na víkend k dispozici tolik hráčů, že bych klidně poskládal čtyři formace,“ těší kouče zájem. Třebaže po základní části Malenovičtí skončili o pět příček výše než Vsetín, letošní vzájemné zápasy jsou vyrovnané, když vždy dominovali hosté. „Kluci říkají, že Vsetínští se dokážou vytáhnout jen na nás. Navíc pokud chytá Šimara, je naše role složitější. Vypozoroval jsem, že z výborného gólmana už máme komplex,“ přiznal Hložánek, podle kterého je letošní ročník vzácně vyrovnaný. „Jestliže v minulosti byla první trojka výrazně lepší, letos může uspět kdokoliv z první osmičky. Základem úspěchu ale bude poctivě bránit a být důrazní v zakončení, hlavně před bránou. Právě tento nedostatek nás naposledy stál postup do finále,“ je přesvědčen kouč, který u týmu působí druhým rokem. Ten i přesto věří, že jeho tým dokáže navázat na poslední čtyři výhry v řadě. „Naposledy jsme padli s posílenými Sudoměřicemi. V týmu cítím velké odhodlání, proto věřím, že oba úvodní domácí zápasy zvládneme,“ dodal Miroslav Hložánek.

