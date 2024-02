V sobotu 10. února se koná 32. ročník Běhu Jižními svahy. Tradiční únorový běžecký závod ve Zlíně se poběží po asfaltové silnici a cyklostezce mezi Paseckým žlebem a Kocandou. Pořadatelem je spolek Běhy Zlín.

V sobotu 10. února se koná 32. ročník Běhu Jižními svahy. Tradiční únorový běžecký závod ve Zlíně se poběží po asfaltové silnici a cyklostezce mezi Paseckým žlebem a Kocandou. | Foto: Milan Mikšík

,,Vypsány jsou 4 mužské kategorie a 3 ženské kategorie. Poměřit síly můžou i junioři a juniorky,“ upozorňuje ředitel závodu Jiří Prokop.

Vytrvalci mají možnost vybrat si ze dvou tratí – 9 kilometrů (převýšení 250 metrů) a 4 kilometry.

,,Zazávodit si můžou všichni zájemci bez rozdílu věku i výkonnosti,“ láká na závod do Zlína Prokop.

Start obou závodů je v Paseckém žlebu (konečná autobusová zastávka MHD č. 33 – Paseky), v 10 hodin. Cíl bude pod přístřeškem Kocanda.

,,Prezence a registrace bude probíhat v den závodu v tělocvičně 17. Základní školy na Jižních Svazích v ulici Křiby mezi 8.45 a 9.35 hodinou. V zázemí tělocvičny bude možnost se převléknout a uschovat si věci,“ prozradil Prokop.

Startovné při online registraci a platbě do středy 7. února je 250 Kč. Při registraci a platbě na místě v den závodu v sobotu 10. února 400 Kč. Mládež do 18 let při online registraci do středy 7. února zaplatí 100 Kč, na místě pak 200 Kč.

Součástí letošního Běhu Jižními Svahy budou i dětské závody, které se podle kategorií poběží na zkrácených tratích přímo u tělocvičny 17. Základní školy na Jižních Svazích od 11 hodin.

Vyhlášení výsledků je na programu od 11.30 hodin.

V loňském roce Běh Jižními Svahy ve Zlíně vyhrál reprezentant týmu Salomon Jiří Petr z Kovalovic u Brna, který 9 kilometrů dlouhý hlavní závod ovládl v čase 31:01. Prvenství mezi ženami vybojovala Helena Kotopulu (CSG Tri Team, 39:01). V 4kilometrovém závodě dominoval v čase 16:10 Ondřej Hubáček (KESBUK), mezi ženami v něm zvítězila díky času 19:41 domácí zlínská běžkyně Tereza Žaludková.