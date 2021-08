Letošní Holešovman se konal na trati: 500 metrů plavání, 25 kilometrů jízdy na horském kole a 6 kilometrů běhu.

Radek Šíbl se na závod těšil

,,Na závod v Holešově jsem se moc těšil. Je totiž skvělé být někde, kde všechno klape a vidět, jak si závodníci i organizátoři všechno užívají,“ svěřil se holešovský rodák Radoslav Šíbl.

Ten se po dovolené dokonce donutil dvakrát si jít zaplavat.

,,Proto jsem před startem věřil, že se i ve vodě největším soupeřům výkonnostně vyrovnám,“ byl Šíbl na Holešovmana dobře naladěný.

Cíl zaplavat 500 metrů pod 10 minut se mu podařilo splnit.

,,Na kole jsem se pak snažil jet svoje rozumné tempo. Tuto taktiku jsem zvolil proto, aby mi zbyly morální síly i do běhu. Žádné časy ostatních soupeřů jsem však neznal. Takže jsem se snažil běžet co nejrychleji až do cíle,“ přiznal reprezentant týmu 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem.

S výsledkem i výkonem je fryštacký triatlonista spokojený. Mrzí ho však, že nemohl poměřit síly s loňským vítězem a kamarádem Pavlem Žákem.

,,Na souboj s Pavlem jsem se také těšil. Morkovický triatlonista ale letošní závod vynechal. Dobrý pocit mi však zmírnila skutečnost, když jsem zjistil, že mladík Vojtěch Neradil byl na kole o 4,5 minuty rychlejší. Pořád se totiž považuji za cyklistu a toto manko mi trochu nahlodalo sebevědomí,“ nezapíral s úsměvem Radoslav Šíbl.

Dařilo se i dalším triatlonistům ze Zlínského kraje. Radim Bártek (Cyklo OP BT Morkovice, 1:40:27) skončil sedmý, Zbyněk Vondruška (PSG Cyklosport Chropyně/velo café, 1:42:49) bral desátou příčku, Tomáš Neradil (ASPOT Hulín, 1:42:57) byl třináctý a Tadeáš Loučka ze stejného klubu obsadil v čase 1:43:46 čtrnácté místo.

V závodu žen dominovaly zkušené triatlonistky. Z prvenství se radovala díky dosaženému času 1:46:39 Ironmanka Titan Trilife Zlín rovněž rodačka z Holešova Helena Kotopulu. Stříbro brala Martina Novotná z Brusného (Házená Holešov, 1:52:20), na třetí pozici byla klasifikovaná Adéla Anderlová (Titan Trilife Zlín, 2:03:28).

Helenu Kotopulu ke startu přesvědčil syn Mikis

,,Z obav ze sjezdů jsem si už několikrát říkala, že závody, v nichž se jede na horském kole, už jezdit nebudu. Pro start v Holešově mě však přesvědčil syn Mikis,“ přiznala Helena Kotopulu.

Ta se Holešovmana zúčastnila v rámci přípravy na nedělního Slovakmana.

,,Plavání se mi celkem povedlo. Ve vodě mě ale trochu zbrzdil dezorientovaný prsař. Díky němu mi do brýlí nateklo trochu vody. Na kole jsem pak zahájila stíhací jízdu syna, který byl v plavání o několik minut rychlejší. Bohužel Mikisovi někdo před závodem poradil, že v terénu Holešovmana je výhodnější jet na podhuštěném horském kole. Ale už mu neřekl, že se to týká kola bez duší. Proto aktivní syn upustil také moje kolo. Při cyklistice to tak byla velká dřina. Po 10 kilometrech jsem ho však dojela. Mikis měl záhy v jednom ze sjezdů defekt na obou kolech. Přesto mezi juniory skončil na čtvrtém místě. Já jsem v závěru kola spadla a zasekl se mi řetěz. Pohmožděné stehno a otok malíčku jsem pak cítila při závěrečném běhu. Nicméně závod jsem nakonec vyhrála v ženském traťovém rekordu Holešovmana,“ potěšilo triatlonistku Titan Trilife Zlín.

Ta si závod pořádně užila. ,,Byl napínavý až do konce. Skvělá byla i atmosféra kolem něho. Pochvalu zaslouží také pořadatelé,“ byla v cíli Kotopulu spokojená, kterou v neděli 8. srpna čeká další z vrcholů letošní sezony Slovakman v Piešťanech.

Také letos se v Holešovmanovi hodnotila soutěž o nejlepšího Holešováka a Holešovačku. Nejlepším Holešovákem byl Radim Barták hájící barvy formace Cyklo OP BT Morkovice. Ten se prezentoval časem 1:40:27. Druhý v této kategorii skončil Jaroslav Chytílek (1:46:57), třetí mezi nimi byl Pavel Nedvídek (1:48:41). Cenu pro nejlepší Holešovačku získala Jana Sichálková (PUNK tým, 2:05:43). Stříbrnou pozici obsadila Helena Jandová (2:40:49), třetí místo získala Tereza Streckerová (2:51:30).

Do cíle letošního Holešovmana doběhlo 147 vyznavačů terénního triatlonu. V Holešově si zazávodilo také 9 štafet.

Závod probíhal za příjemného letního počasí. Teplota na startu ráno v 9 hodin byla 20 stupňů, v průběhu závodu se pohybovala kolem 28 stupňů.

Plavalo se v holešovském Zámeckém koupališti. Cyklistika se jela na kopcovité trati mezi Holešovem, Lysinou, Přílepy, Žopy a znovu Holešovem. Závěrečný běh triatlonisté absolvovali na okruhu od Zámeckého koupaliště, přes Dobrotice s cílem u holešovského Zámeckého koupaliště.

Holešovman byl čtvrtým letošním podnikem 6. ročníku Okresního triatlonového poháru 2021 Triseries na Kroměřížsku. Dalším závodem z této série bude v neděli 22. srpna Morkoman v Morkovicích.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ HOLEŠOVMANA 2021:

Muži do 29 let: Vojtěch Neradil (ASPOT Hulín) 1:35:00.

Muži do 39 let: Filip Hanslian (Mountaintime Kross Tri Team) 1:34:28.

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:32:53.

Muži do 59 let: Viktor Škurek (Moutaintime Kross Tri Team) 1:52:10.

Muži nad 60 let: Zdeněk Orner (Titan Trilife Zlín) 2:00:33.

Junioři: David Pluhař (Konrad Tools Team) 1:42:54

Ženy do 29 let: Natálie Urbanová (Tri Sport Ostrava) 2:14:49.

Ženy do 39 let: Martina Novotná (Házená Holešov) 1:52:20.

Ženy nad 40 let: Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 1:46:39.

Juniorky: Adéla Anderlová (Titan Trilife Zlín) 2:03:28.

Nejlepší Holešovák: Radim Barták 1:40:27.

Nejlepší Holešovačka: Jana Sichálková 2:05:43.

Štafety: Trimity Sport Academy (Jiří Mitáček, Dalibor Hudeček, Martin Čmelík) 1:27:06.

PŘEHLED VÍTĚZŮ VŠECH ROČNÍKŮ HOLEŠOVMANA 2007 – 2020:

1. ROČNÍK 2007:

Přemysl Žaludek (DT Swiss Zlín) 1:23:10.

Martina Novotná (Praha) 1:53:09.

2. ROČNÍK 2008:

Václav Klakurka (AD Pemap Brodek) 1:34:28.

Jana Žaludková (Author Tufo Team) 2:01:56.

3. ROČNÍK 2009:

Přemysl Žaludek (Cyklogat Malenovice) 1:33:13.

Barbora Válková (destruktoterapie.cz) 2:01:31.

4. ROČNÍK 2010:

Přemysl Žaludek (Cyklogat Malenovice) 1:38:16.

Martina Novotná (individuálně) 1:59:35.

5. ROČNÍK 2011:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis) 1:31:40.

Lucie Javorová (CT Hvozdná) 1:56:24.

6. ROČNÍK 2012:

Přemysl Žaludek (Titan SC Zlín) 1:30:51.

Martina Novotná (Rusava Bike Team) 1:48:12.

7. ROČNÍK 2015:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis) 1:35:32.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:56:29.

8. ROČNÍK 2016:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovce) 1:29:34.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:49:43.

9. ROČNÍK 2017:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:30:17.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:49:02.

10. ROČNÍK 2018:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis) 1:30:50.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:48:28.

11. ROČNÍK 2019:

Pavel Žák (Kolovna KM-BT Morkovice) 1:31:16.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:49:07.

12. ROČNÍK 2020:

Pavel Žák (Cykloop.cz – Bike Triatlon Morkovice) 1:32:52.

Simona Světinská Švecová (Titan Trilife Zlín) 1:55:23.

13. ROČNÍK 2021:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis) 1:32:53.

Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 1:46:39.