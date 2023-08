V Podkopné Lhotě, Trnavě u Slušovic a okolí se v neděli 3. září koná 16. ročník triatlonového závodu O trnavského kolíka.

foto ilustrační a pozvánka na triatlonový závod Trnavský kolík 2023, na neděli 3. září 2023 | Foto: Lidka Polišenská

Triatlonisté na trati absolvují 100 metrů plavání, 1 kilometr běhu a 10 kilometrů cyklistiky.

Ovšem, protože v Trnavě probíhají výkopové práce kvůli kanalizaci, organizátoři závodu prosí triatlonisty o opatrnost a doporučují jim horská kola.

,,Plavat se bude v rybníku v Podkopné Lhotě, běh se poběží mezi Podkopnou Lhotou a Hostincem na Rozcestí v Trnavě, cyklistika se pojede na trati mezi Trnavou, Slušovicemi, Bílou Hlínou, Neubuzí, Všeminou, Miluchovem s cílem opět u Hostince na Rozcestí v Trnavě,“ popsala trať jedna z pořadatelek závodu Veronika Vogeltanzová.

Muži mají start u rybníka v Podkopné Lhotě ve 13 hodin. Start závodu žen, juniorů a dětí je v 13.10 hodin. Prezence probíhá v Pivovaru Vraník v Trnavě mezi 10. a 12. hodinou.

,,Startovné pro seniorské kategorie je 300 Kč, junioři a juniorky zaplatí 200 Kč. V jeho ceně je mimo jiné guláš a pivo, nebo kofola. Absolutní vítěz si navíc odnese bečku piva Vraník. Každý účastník dostane památkový kolík,“ informuje Vogeltanzová.

Pořadatelé letos vyhlásili 10 kategorií: pro muže, ženy, muže nad 50 let, ženy nad 50 let, juniory, juniorky, starší žáky do 14 let, starší žákyně do 14 let, děti do 11 let a děti do 7 let. Přihlášky je možné podat emailem: trnavskykolik@seznam.cz, nebo on-line na www.trnavskykolik.cz

V Trnavě na startu očekávají zhruba 80 příznivců sprint triatlonu.

V loňském roce prvenství mezi muži vybojoval v čase 33:20 domácí borec z Trnavy Marek Kresta, závod žen vyhrála díky času 46:06 Eva Drozdová ze Zlína.