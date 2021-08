Start 10 kilometrů dlouhého hlavního závodu s celkovým převýšením 380 metrů, je v 13.30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Prezentace probíhá od 11 hodin.

Pořadatelé vyhlásili 13 tradičních kategorií pro muže, ženy, juniory a juniorky. Ve 12 hodin a v 14.45 hodin má možnost si na zkrácených tratích od 300 metrů do 2 kilometrů zazávodit také mládež a děti. Svůj závod dlouhý 3 kilometry budou mít od 13.35 hodin také příchozí běžci a běžkyně bez rozdílu věku.

,,Hlavní závod je však velmi náročný, protože povede po kotárech v okolí naší obce,“ upozorňuje Miroslav Švihel, ředitel krosového podniku ve Slopném.

Ve Slopném se letos potřetí uskuteční i závod v ,,rodinné štafetě,“. Ten odstartuje v 13.35 hodin.

,,V ní se poběží tři úseky po 1 kilometru. Podmínkou je, aby všichni členové štafety byli z jedné rodiny, nebo alespoň nejbližší příbuzní. Také je potřeba, aby mezi členy štafety byly zastoupené dvě generace,“ vysvětluje Švihel kritéria zajímavého měření sil.

Letošní ročník Slopenské desítky je zařazený Českého poháru v běhu do vrchu 2021, do Slovenského poháru v běhu do vrchu 2021 a je také součástí celoročního seriálu Běhy Zlín 2021.

V loňském roce se závodů ve Slopném zúčastnilo 100 mužů, 42 žen, 60 dětí žákovského věku, 69 předškoláků, 13 příchozích běžců a 4 štafety.

Absolutním vítězem se stal Pavel Dvořák (Atletika Alojzov), který závod vyhrál v čase 39:01. V ženách vybojovala první příčku za čas 47:04 Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky).

Traťový rekord v mužích drží Pavel Hrdina z AK Perná. Ten se v roce 2014 blýskl časem 36:01. Mezi ženami je traťovou rekordmankou Adéla Esentierová (Baláž Extréme Team Ostrava), která se v roce 2016 zaběhla čas 44:06.