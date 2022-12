Vypsány jsou kategorie pro muže, ženy, juniory, juniorky, veterány i veteránky. Děti si zazávodí ve třech kategoriích: do 6 let, do 10 let a do 15 let.

Startovné pro dospělé běžce při online registraci do pátku 23. Prosince je 150 Kč. Na místě v den závodu pak 250 Kč. Děti mají startovné zdarma.

Prezentace bude probíhat mezi 8.30 a 9.40 hodinou.

Všichni účastníci dostanou teplý ionťák, čaj a po závodu ještě polévku.

Obhájcem prvenství v loňském tradičním vánočním běhu v Přílukách je mezi muži triatlonista Titan Trilife Zlín Filip Václavík. Ten desetikilometrovou trať zvládl v čase 33:16. Mezi ženami doběhla na první příčce rovněž reprezentantka zlínského Titan Trilife klubu Ironmanka Helena Kotopulu, která se blýskla časem 39:36.

V 3,3kilometrovém závodu v loňském roce zvítězili Mikis Kotopulos (Titan Trilife Zlín, 11:45) a Monika Železníková z Babic, jež zaběhla čas 13:13.

Loňský zlínský Štěpánský běh doprovázelo chladné počasí. Teplota se pohybovala kolem -5 stupňů.

,,O letošní Štěpánský běh je velký zájem. Proto očekávám, že se na start obou závodů postaví minimálně 200 vytrvalců. Ti nejlepší z nich by se měli postarat o kvalitní časy. U nás si však může zazávodit kdokoliv. Pro medailisty v každé kategorii máme při vyhlašování výsledků připravené finanční odměny,“ láká do Příluk ředitel závodu Jiří Prokop ze spolku Běhy Zlín.

Štědrovečerní běh v Luhačovicích: Hlavní závod odstartuje ve 13.30 hodin

Vyhlášení výsledků proběhne hned po skončení obou Štěpánských běhů.

Loni si v hlavním desetikilometrovém Štěpánském běhu v krajském městě zazávodilo 110 mužů a 31 žen. V závodu dlouhém 3,3 kilometru se v roce 2021 postavilo na start dalších 23 běžců a 15 běžkyň.

Zlínský Štěpánský běh je předposledním závodem z letošního běžeckého seriálu Běhy Zlín. Seriál zakončí Silvestrovský běh ve Zlíně na Vršavě, který v sobotu 31. prosince spolupořádá triatlonový klub Titan Trilife Zlín.

Slavnostní vyhlášení běžeckého seriálu Běhy Zlín 2022 bude v pátek 20. ledna 2023. Lubomír Hotař