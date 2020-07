V obrátkovém silničním desetikilometrovém běhu s převýšením 153 metrů, mezi zlínským Majákem, rozcestím U Boudy, Salaší a zpět, se blýskl časem 34:39. Druhý zlínský vytrvalec Svatopluk Janečka z týmu Ski Turist Velké Karlovice byl v cíli o osmačtyřicet sekund pomalejší, bronzovou pozici obsadil v čase 35:56 reprezentant Cyklosportu Chropyně Petr Kučera.

,,Strojařská desítka je můj domácí závod. Koná se v lesním prostředí blízko mého bydliště, kde pravidelně trénuji,“ vysvětloval svoji účast na startu Filip Vabroušek.

Tomu trať vyhovovala. ,,Kopce mám rád. Většinu objemových tréninků absolvuji právě v lese v okolí zlínského Majáku,“ podotkl Vabroušek.

Mladý malenovický vytrvalec od začátku kontroloval vývoj závodu.

,,Věděl jsem, že po obrátce v Salaši to bude víc do kopce. Proto jsem si úvodních pět kilometrů hlídal pobyt na čele. V Salaši jsem zrychlil tempo a na prvním místě jsem si vytvořit malý náskok. Ten jsem pak až do cíle nepatrně zvětšoval. Závod se tak vyvíjel podle mého plánu a v jeho posledních třech kilometrech jsem si ho už užíval,“ pochvaloval si reprezentant týmu Sykora running, který triumf oslavil po svém.

,,Kilometrovým vyplaváním v bazénu v Městských lázních ve Zlíně a potom jsem byl ještě chvíli ve vířivce,“ přiznal ještě Filip Vabroušek.

Z regionálních reprezentantů se ještě dařilo Filipovi Bukovjanovi, který byl díky času 36:07 čtvrtý. Jaroslav Vicher (oba KESBUK, 36:27) skončil pátý, zlínský Přemysl Žaludek (36:48) šestý, Vojtěch Sklenář z Kostelce u Holešova (36:58) sedmý, další běžec ze Zlína Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team, 37:12) osmý, Jiří Červenka (SK Jaroslavice, 37:25) devátý a Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín, 37:36) desátý.

Závod žen vyhrála rodačka z Velkých Karlovic hájící barvy Zlína Adéla Stovinohová, jež se prezentovala časem 43:16. Stříbrnou pozici vybojovala s devatenáctisekundovou ztrátou obhájkyně loňského prvenství další reprezentantka Zlína Jana Žaludková. Třetí místo brala za čas rovných 44 minut Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín). Veronika Bagarová (Zlín, 44:51) doběhla čtvrtá a Mária Sýkorová z Vizovic (Sykora running, 45:05) byla klasifikovaná na páté příčce.

,,S běháním jsem začala teprve při červnové Zlínské pětce na dráze. Z mého prvního závodu v kariéře jsem byla nadšená, a proto jsem se na Strojařskou desítku těšila,“ svěřila se 22letá Adéla Stavinohová.

Mladé vytrvalkyně kopcovitá trať sedla. ,,Už od úvodních metrů se mi běželo velmi dobře. Největší soupeřky jsem si hlídala. Na osmém kilometru jsem však měla krizi, kdy mě nohy přestaly poslouchat. Nikdy se ale nevzdávám a i ve Strojařské desítce jsem našla poslední zbytky sil. Poslední kilometr jsem ovšem dobíhala nadoraz.,“ těší se ale na další závod v seriálu Běhy Zlín Stavinohová.

V letošní Strojařské desítce se na startu ve zlínské čtvrti U Majáku sešlo ve všech kategoriích rekordních 142 běžců a běžkyň. Závod byl zařazený do seriálu Běhy Zlín 2020.

Dalším šestým letošním podnikem tohoto seriálu bude z března odložený Josefský běh ve Zlíně. Ten se koná na Vršavě ve středu 19. srpna.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII VE STROJAŘSKÉ DESÍTCE 2020:

Muži do 39 let: Filip Vabroušek (Sykora running) 34:39.

Muži do 49 let: Svatopluk Janečka (TJ Ski Turist Velké Karlovice) 35:27.

Muži do 59 let: František Dosoudil (Fenix Sport) 38:44.

Muži nad 60 let: Petr Škrabánek (MK Seitl Ostrava) 40:45.

Junioři: Tobiáš Tlusták (Zlín) 51:40.

Ženy do 39 let: Adéla Stavinohová (Zlín) 43:16.

Ženy do 49 let: Jana Žaludková (Zlín) 43:45.

Ženy nad 50 let: Marie Tomanová (X – trail Orlová) 57:18.

Juniorky: Renáta Flašarová (Biathlon Halenkovice) 54:37.