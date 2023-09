Tomáš Habarta ze Slovácké Slavie Uherské Hradiště vyhrál Běh na počest Emila Zátopka ve Zlíně. V závodu dlouhém 6 kilometrů, který se běžel na třech okruzích v Baťovském továrním areálu, dosáhl času 17:01.

Vyhlášení výsledků Běhu na počest Emila Zátopka ve Zlíně | Foto: Deník/Zuzana Rašková

Druhý byl se ztrátou 63 sekund Václav Waloszek (Atletika Havířov 1965), bronzovou příčku vybojoval veterán František Dosoudil (Solario Team, 20:33), Vojtěch Ličman byl díky času 21:37 čtvrtý, pátý doběhl Miroslav Vavruša (Biatlon Halenkovice, 21:58).

HABARTA SI VE ZLÍNĚ ZABĚHL OSOBNÍ REKORD

Tomáš Habarta se chtěl v závodu poprat o co nejlepší umístění. Ve Zlíně ho také lákalo zlepšit osobní rekord na trase Běhu na počest Emila Zátopka. Obojí se mu podařilo. Osobní rekord si zlepšil o 29 sekund.

,,Na závod jsem se ale téměř vůbec nepřipravoval. Posledních 14 dnů jsem měl volno, v týdnu před závodem jsem absolvoval jenom tři volnější tréninky. Dva vytrvalostní a jeden tempový,“ prozradil atlet uherskohradišťské Slovácké Slavie.

Ve Zlíně přesto dominoval. Už v první zatáčce 250 metrů po startu se probojoval na první příčku.

,,Pak jsem běžel v tempu těsně pod 3 minuty na kilometr sólo závod. Tempo se mi v závěru i v mírném dešti podařilo ještě mírně vystupňovat. Výsledný čas mě potěšil,“ pochvaloval si Habarta.

Vítěz proto odjížděl ze Zlína spokojený.

,,Nyní mě čeká třítýdenní soustředění na Šumavě. Potom budu 14 dní doma v Uherském Hradišti a na přelomu listopadu a prosince odletím na šest týdnů na soustředění do Jihoafrické republiky,“ má do konce roku o pestrý program postaráno 20letý Tomáš Habarta.

ŠPIČÁKOVÁ SPOJILA ZÁVOD S PÁRTY SE ZLÍNSKÝMI TRIATLONISTY

V závodu žen zvítězila ve výborném čase 21:09 Jitka Špičáková z Olomouce (AD Sport), před obhájkyní prvenství z loňského roku zlínskou Ironmankou Helenou Kotopulu (CSG Tri Team, 21:45), třetí místo brala za čas 22:06 Eva Kučerová z Lukova (Mattoni FreeRun Zlín), čtvrtou příčku vybojovala Kateřina Mikulíková z Buchlovic (23:10), pátá skončila Petra Holišová (24:42).

,,Manžel Roman reprezentuje triatlonový klub Titan Trilife Zlín. Zlínští triatlonisté večer po závodě pořádají párty na ukončení sezony, proto jsem manžela do Zlína doprovodila. Tuto příležitost jsem využila, abych si také zazávodila v Běhu na počest Emila Zátopka a v tomto závodu reprezentovala zlínský AD Sport,“ vysvětlovala na startu Jitka Špičáková.

Ta v týdnu před závodem odpočívala po půlmaratonu v Žilině, proto ve volnějších trénincích naběhala pouze 15 kilometrů.

,,A to kočárkem s dvouletou dcerou Ivankou,“ prozradila vytrvalkyně z Olomouce.

Závod ve Zlíně chtěla vyhrát, nebo se v něm pokusit o co nejlepší umístění.

,,Ovšem hlavně po něm jsem chtěla mít dobrý pocit z předvedeného výkonu,“ plánovala.

O prvenství mezi ženami rozhodla na začátku 3. kilometru.

,,Do té doby jsem běžela na čele společně s Helenou Kotopulu,“ upozorňuje Špičáková.

Na zvlněné trati jí nepotkala žádná nepříjemnost.

,,Běželo se mi skvěle. Dařilo se mi držet svižné tempo. Závod mi rychle ubíhal. Déšť mi nevadil,“ užívala si pobyt ve Zlíně 36letá Jitka Špičáková.

Ta však dlouho odpočívat nebude. Už tuto středu 27. září si zazávodí v Nočním běhu ve Zlíně – Malenovicích a v neděli 1. října se zúčastní půlmaratonu v Hradci Králové.

V BAŤOVSKÉM AREÁLU SI ZAZÁVODILO 105 BĚŽCŮ

V rámci Běhu na počest Emila Zátopka se uskutečnily také dětské běhy.

,,V nich byla nejpočetnější účast v kategorii do 4 let a v kategorii do 6 let. Připravili jsme rovněž 2kilometrový Lidový běh. Ten se běžel bez vyhlášení výsledků,“ informuje za pořadatele Bob Komín.

Všechny závody se konaly v rámci Dne Zlínského kraje. Závod pořádal spolek Běhy Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem.

,,V hlavním závodu a v Lidovém běhu si letos na počest Emila Zátopka ve Zlíně zaběhalo 105 běžců,“ potěšilo Komína.