Osmý ročník Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2023 vyhráli jednačtyřicetiletý Lukáš Kučera z klubu Eleven Run Team a jednatřicetiletá Markéta Vechetová (SK Meteor Brno).

Festivalový půlmaraton ve Zlíně 2023, Lukáš Kučera | Foto: se svolením Kateřiny Martykánové

Nejúspěšnějšími regionálními běžci byli mezi muži domácí vytrvalec Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín) a mezi ženami Adéla Stavinohová hájící barvy AK Zlín.

Závod pořádali organizátoři Zlínského filmového festivalu společnost FILMFEST s.r.o. společně se spolkem Běhy Zlín.

Startérem byl prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

Lukáš Kučera o prvenství rozhodl v průběhu 7. kilometru

Lukáš Kučera v závodu dlouhém 21,1 kilometru rozloženém do dvou okruhů, dosáhl času 1:09:42, druhý byl se ztrátou 32 sekund jeho bratr Martin Kučera, rovněž reprezentant Eleven Run Teamu, bronz bral za čas 1:10:52 David Kaláb (AC Track & Field Brno).

Lukáš Kučera letos běžel maratony v Bratislavě a Praze, ve Zlíně chtěl otestovat formu v kratším závodu. Před startem ale nebyl v nejideálnějším rozpoložení. Hodně mu pomohlo, že začátek závodu nebyl přepálený, naopak že se celé startovní pole rozběhlo v rozumném tempu.

,,V loňském roce jsem ve festivalovém půlmaratonu skončil na druhém místě. Proto mě lákalo letošní závod vyhrát,“ plánoval vytrvalec z Brna.

Festivalový půlmaraton objektivem Václava Mikulíka

Závod začal ve volnějším tempu.

,,V průběhu 7. kilometru se startovní pole roztrhalo a já jsem se probojoval na první místo. V náběhu do druhého kola jsem měl před bráchou Martinem 100metrový náskok, třetí v pořadí David Kaláb už měl větší ztrátu. Potom už jsem doufal, že na vítězné pozici vydržím až do cíle a to se podařilo,“ upozornil na rozhodující moment Lukáš Kučera.

Žádná větší krize ho na trati nepotkala.

,,Od 15. kilometru jsem ale cítil, že mi nejdou ideálně nohy. Nicméně v závodu se mi překvapivě běželo velmi dobře,“ přiznal.

Trať ve Zlíně se mu líbila.

,,Není sice běžecká, je na ní spousta zatáček a menších výběhů a seběhů, na rovinách se ale na ní dá běžet rychle. Proto mě potěšil výsledný čas, zejména k přihlédnutí k členitosti minimálně na polovině trati,“ tvrdí spokojený Lukáš Kučera.

Navštívili jsme: Zlínem proběhl festivalový půlmaraton –⁠ část I. Najdete se?

Triumf v krajském městě ale moc neoslavoval.

,,V pondělí budu odpočívat a v úterý už budu zase trénovat,“ prozradil ještě vítěz letošního festivalového půlmaratonu ve Zlíně.

Vytrvalcům ze Zlínského kraje se dařilo

Ze zlínských půlmaratonců se do první desítky výsledkové listiny vešli: Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 1:13:10) skončil pátý, obhájce prvenství z loňského roku Matěj Beníček (KESBUK, 1:14:19 doběhl šestý, Tomáš Kolárik (SKOB Zlín, 1:17:49) vybojoval osmé místo, Filip Bukovjan (KESBUK, 1:20:08) byl devátý a Lukáš Matula (Vanilkové rohlíčky, 1:20:47) obsadil desátou příčku.

Markétě Vechetové se líbala parádní atmosféra

Ženská vítězka Brňačka Markéta Vechetová zaběhla čas 1:18:45, stříbro si pověsila na krk obhájkyně prvního místa z loňského roku Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava, 1:19:10), na třetí pozici skončila Michaela Brtníčková (SK Přerov, 1:25:37), čtvrtá byla Hana Legerská (SSK Vítkovice, 1:28:11), pátou příčku vybojovala Adéla Stavinohová (AK Zlín, 1:28:53).

Markéta Vechetová v loňském roce ve festivalovém půlmaratonu skončila na druhém místě.

,,Letos jsem byla ve Zlíně potřetí. Je zde super atmosféra a závod má kvalitní zázemí. Proto se sem ráda vracím,“ přiznala vytrvalkyně z Brna.

Na zlínské trati chtěla obhájit loňskou stříbrnou příčku a zlepšit si v krajském městě čas. Závod nakonec vyhrála a čas si zlepšila o 3 minuty a 44 sekund.

Navštívili jsme: Zlínem proběhl festivalový půlmaraton –⁠ část II. Najdete se?

,,V závodu jsem ovšem nevěděla, co od sebe můžu čekat. Proto jsem se snažila udržet Petry Pastorové. Dlouho to byl souboj, kdo z nás dvou mezi ženami zvítězí. O mém prvenství se rozhodlo až v průběhu posledního kilometru, kdy mi zbylo víc sil než Petře,“ prozradila Vechetová.

,,Krize mě naštěstí žádná výrazná nepotkala, a to i přesto že trať není úplně jednoduchá, je na ní spousta zatáček a dlažebních kostek,“ tvrdí ženská vítězka.

,,Počasí bylo ideální. Dopředu mě hnala také spousta diváků podél trati,“ pochvalovala a užívala si pobyt ve Zlíně 31letá Brňačka Markéta Vechetová.

Ve Zlíně si zazávodilo 1963 atletů

Do letošního ročníku festivalového půlmaratonu a čtvrtmaratonu se zaregistrovalo celkem 699 běžců a 444 členů štafet a tandemových týmů. RBP rodinného běhu se zúčastnilo dalších 820 malých i dospělých běžců. Celkem si tak v neděli ve Zlíně zazávodilo 1963 atletů.

Galerie vítězů jednotlivých kategorií ve festivalovém půlmaratonu ve Zlíně:

Muži do 29 let: Matěj Beníček (KESBUK) 1:14:19

Muži do 39 let: David Kaláb (AC Track & Field Brno) 1:10:52

Muži do 49 let: Lukáš Kučera (Eleven Run Team) 1:09:42

Muži do 59 let: František Dosoudil (Fénix sport) 1:24:13

Muži nad 60 let: Josef Gargulák (Sýkora running) 1:34:12

Ženy do 29 let: Michaela Brtníčková (SK Přerov) 1:25:37

Ženy do 39 let: Markéta Vechetová (SK Meteor Brno) 1:18:45

Ženy do 49 let: Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:19:10

Ženy do 59 let: Hana Laciková (Staříč) 1:38:54

Ženy nad 60 let: Jarmila Šmerdová (Pozořice) 2:06:42

Přehled absolutních vítězů ve festivalovém půlmaratonu ve Zlíně (2016 – 2023):

1. ročník 2016:

Pavlo Veretskyi (Ukrajina) 1:10:09

Valentina Kiliarska (Ukrajina) 1:22:12

2. ročník 2017:

Pavlo Veretskyi (Ukrajina) 1:12:00

Valentina Kiliarska (Ukrajina) 1:27:00

3. ročník 2018:

Jiří Čípa (Solomon – Suunto/Běhej Brno) 1:09:59

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:24:48

4. ročník 2019:

Pavlo Veretskyi (Ukrajina) 1:10:24

Valentina Kiliarska (Ukrajina) 1:34:22

5. ročník 2020:

Jiří Šacl (Nové Město na Moravě) 1:11:27

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:21:57

6. ročník 2021:

Martin Kučera (Eleven Run Team) 1:15:23

Petra Poučová (Nová Hradečná) 1:29:48

7. ročník 2022:

Matěj Beníček (KESBUK) 1:09:55

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:20:28

8. ročník 2023: