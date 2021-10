První body! Fatra provedla změny a otočila z 0:2 na sety

Vůbec to s nimi nevypadalo dobře, po dvou setech by si na jejich výhru vsadil jen málokdo. Volejbalisté Fatry však v pátém letošním zápase dokázali zabrat, Odolenou Vodu porazili 3:2 na sety a připsali si první dva body do Uniqa extraligy. Stále však zůstávají na posledním místě.

Zlínská Fatra na pátý pokus v letošním ročníku Uniqa extraligy vyhrála. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Body jsou pro nás pochopitelně cenné," pochvaloval si šéf klubu a asistent trenéra v jedné osobě Roman Macek, který zápas zhodnotil fotbalovou terminologií. „Kdybychom to shrnuli do poločasů, tak v tom prvním, tedy úvodních dvou setech, jsme hráli velmi špatně, v tom druhém strašidelně," zmínil jednoznačnou výhru hostů 25:12 a zvýšení na 2:0 na sety. Hokejoví Berani v neděli přivítají posilu z KHL! Přečíst článek › Roman Macek před třetím setem s hlavním koučem Fatry Přemyslem Obdržálkem dali hlavy dohromady a provedli změny, včetně na pozici nahrávače. „Rekrutovala se z toho jiná hra, soupeř byl zaskočený. Třetí sadu jsme jasně zvládli, ve čtvrté a páté se nám podařila koncovka," pochvaloval si Macek. Díky zisku dvou bodů i zlepšené hře po utkání mohl chválit. „Nedávný novic v týmu Martin Pavlovský odehrál výborný zápas, k němu se přidal i Karim Lamri," vyzdvihl přínos mladých hráčů. Fatra další duel odehraje příští sobotu na půdě Liberce. Uniqa extraliga, 5. kolo VSC Fatra Zlín –⁠ Volejbal Aero Odolena Voda 3:2 (21, 12, -17, -22, -13) Fatra Zlín: Kozak, Šulc, Čechmánek, Viceník, Čeketa, Lamri, Varous, Toman, Adamec, Žák, Pavlovský



