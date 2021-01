,,Vánoční svátky jsem prožil při lehčím pracovním zatížením a hlavně v poklidu dobrovolné karantény v úzkém rodinném kruhu. Toto období jsem oslavil i trochou alkoholu a spoustou dobrého jídla. To se pochopitelně projevilo na mírném zvýšení mé váhy,“ nezapírá David Březík.

Kondici si ovšem hlídal.

,,Sportem se bavím celý rok. A to buď individuálně, nebo kolektivně bez ohledu na roční období, nebo nějaká omezení. Samozřejmě pokud mě nelimituje nějaké zranění. Když jsem v pohodě, tak se snažím čtyřikrát až pětkrát týdně pořádně hýbat. Navíc s rodinkou chodíme jednou až dvakrát za týden na krátké výšlapy po okolí Jižních Svahů. V současném období ale chodím hlavně běhat. Ale až to půjde, tak si zase zahraju tenis a fotbálek, zajdu si do posilovny nebo zaboxovat,“ prozradil malenovický bek.

Ten do roku 2021 vykročil s velkým odhodláním.

,,Letos se nechystám zpomalovat. Naopak doma, při práci i při sportu zvýším úsilí,“ plánuje a slibuje Březík.

Ostřílený bek se ohlédl i za podzimním vystoupením Malenovic v první lize.

,,Předváděli jsme hru jako na houpačce. Povedené zápasy jsme střídali s porážkami. Po euforickém prvním utkání proti Prachaticím se s přibývajícími duely začaly projevovat naše slabší stránky. Výpadky v obraně, nedisciplinovanost a duely odehrané v okleštěné sestavě se promítly na našich výkonech,“ konstatoval Březík.

Ten ale zná recept na zlepšení výsledků.

,,Naše mužstvo potřebuje dlouhodobou koncepci. Zatím nám chybí herní systém, na kterém bychom měli v zápasech stavět, popřípadě přizpůsobovat ho jednotlivým soupeřům. Rovněž nám chybí hlavní trenér a tím pevná ruka na střídačce. Ani tréninky nemají kvalitu. Navíc účast na trénincích na konci podzimu byla tristní a přístup v nich laxní,“ rozpovídal se David Březík.

,,V Malenovicích jsou však velmi dobří hokejbalisté. Musí ale pořádně trénovat. Rozdíl mezi druhou a první ligou je totiž velký. Proto musí mít všichni hráči zodpovědnější přístup k plnění povinností. Pokud budeme hrát první ligu pouze pro radost, tak je zbytečné tuto soutěž hrát. Aby se výsledky zlepšily, to musí chtít všichni, co se kolem malenovického hokejbalu pohybují,“ je přesvědčený David Březík, že Čamlíci mají navíc, než co doposud v první lize předváděli.

Zkušený hokejbalista si však myslí, že letošní ročník první ligy už na jaře pokračovat nebude.

,,Pokud ano, tak se soutěž nedohraje,“ tuší Březík.

Na koronavir má svůj názor.

,,Jsem přesvědčený, že svět už nebude stejný, jako před koronavirovou krizí. Čím dřív to pochopíme a přizpůsobíme se tomu, tím to bude pro nás všechny lepší,“ tvrdí hokejbalový obránce Malenovic David Březík. Lubomír Hotař