Úspěšnou premiéru si odbyl o víkendu 11. a 12. května ve Zlíně Supersprint triatlon – triatlonový závod na extrémně krátké vzdálenosti v centru Zlína pořádaný pod hlavičkou České triatlonové asociace.

Zatímco první, sobotní den byl určen registrovaným sportovcům a část výsledků se započítávala do Českého poháru, v neděli 12. května dostala příležitost i široká veřejnost. Současně proběhl také supersprint triatlon štafet, který bude nově zařazen do programu Letních olympijských her v Tokiu v roce 2020.