,,S dosavadními výsledky nemůžeme být spokojení. V pěti domácích zápasech jsme získali jenom šest bodů. A utkání v Poličce jsme vysoko prohráli. Slabá byla i účast na trénincích. To se pak projevovalo na nesehranosti týmu. Díky tomu jsme v zápasech dělali spoustu hrubých chyb,“ posteskl si vedoucí týmu Tomáš Bubrinka.

Čamlíci šli do sezony s jasným cílem.

,,Chtěli jsme předvádět náš tradiční běhavý hokejbal s častou střelbou z každé pozice. Pokud jsme se sešli v optimální sestavě, tak se nám to dařilo. Naše výsledky ale bohužel ovlivňovaly častě absence klíčových hráčů,“ konstatuje zklamaný Bubrinka.

Malenovice přitom začaly sezonu výborně. V 1. kole rozstřílely oslabené Prachatice 9:3. V dalších duelech však měly jejich výkony sestupnou tendenci. Povedený byl už jenom souboj proti béčku Plzně a solidní partii Čamlíci odehráli i s lídrem soutěže Suchdolem nad Lužnicí.

,,S Prachaticemi se nám dařilo v koncovce. Proti Jihočechům nám vycházely brejkové akce. Zápas s rezervou Plzně jsme zvládli takticky. Důstojně jsme se drželi i se Suchdolem nad Lužnicí. Utkání s vedoucím celkem tabulky jsme sice prohráli, ale gólem až v poslední minutě v oslabení,“ zavzpomínal na zatím tři nejvydařenější utkání v sezoně Bubrinka.

Jeho kolektivu se naopak nepovedly střetnutí s oběma pardubickými mužstvy.

,,V nervózním souboji s béčkem Autoskla Pardubice jsme byli nedisciplinovaní. S pardubickým Svítkovem jsme propadli ve všech hokejbalových činnostech a v tomto duelu jsme si body nezasloužili,“ uznává Tomáš Bubrinka.

Doposud největšími podzimními malenovickými tahouny jsou forvardi Jaroslav Medřický, Adam Hruboš a bek novopečený otec Tomáš Machálek.

,,Medřický se do mužstva vrátil po dvouleté pauze zaviněné zraněním kolene a hned byl s 5 góly a 4 asistencemi naším nejproduktivnějším hráčem. Hruboš rychlostí dělal problémy všem soupeřům a obránce Machálka zdobil přehled a důraz,“ charakterizuje největší opory vedoucí Čamlíků.

Ten už by nejraději mužstvo zase viděl trénovat.

,,To však záleží na české vládě, kdy povolí i amatérům připravovat se ve větších skupinách. Až to bude možné, tak především musíme zlepšit účast na trénincích. Teprve potom bude možné zaměřit se na systém hry, souhru a přesilovky. Řešit budeme i doplnění kádru. To však až na jaře. Zatím se nám v průběhu podzimu podařilo získat ze Vsetína obránce Petra Pírka a útočníka Marka Ovčačíka,“ nabádá hráče k zodpovědnějšímu přístupu Tomáš Bubrinka.

Co tedy malenovičtí hokejbalisté momentálně dělají?

,,Po zákazu volného pohybu osob jsme od 12. října zrušili tréninky. Hráči se připravují individuálně. Pro všechny je to zvláštní rok. Na jaře v březnu se minulý ročník první ligy nedohrál. V červnu jsme ovšem v Malenovicích dohráli alespoň naši místní ligu. Na podzim je to horší. Hráči se můžou připravovat pouze doma. Hokejbal jim ale chybí,“ zná svoje svěřence Bubrinka.

Ten si poslední necelé dva měsíce vyplnil sledováním horských etap Giro d´Itália a Vuelty a také procházkami v přírodě a túrami po Hostýnských vrších. Na koronavirus má svůj názor.

,,Je to těžké pro všechny, ale menší preventivní opatření měla přijít dřív,“ myslí si vedoucí Čamlíků.

Cíl ve zbytku sezony se v Malenovicích nemění.

,,Pokud bude 1. liga pokračovat v nezkrácené podobě, tak je to postup do play off,“ plánuje Tomáš Bubrinka.