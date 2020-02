Prvoligoví malenovičtí hokejbaloví Čamlíci chtějí postoupit do play off

Po tříměsíční zimní pauze o víkendu pro Malenovice začíná jarní část 1. hokejbalové ligy. Čamlíci půjdou do zbytku sezony s cílem postoupit do čtvrtfinále play off. Po podzimu jsou v neúplné tabulce na osmém místě.

hokejbalisté Malenovic | Foto: Lenka Hrubošová

,,Během vánočních svátků měli hráči volno. S přípravou na jaro jsme začali hned první týden v lednu. Tréninky byly dvakrát týdně v tělocvičně. V jednom jsme se díky thajskému boxu zaměřili na dynamiku, rychlost a výdrž. Ve druhém jsme pracovali na síle a také na kondici pomocí kruhového tréninku,“ prozradil hrající kouč Martin Novák. V Malenovicích v zimním období neproběhly žádné zásadní změny v sestavě. ,,Do jara půjdeme se stejně širokým kádrem jako na podzim. Pomoct by nám měli i univerzál Miroslav Věchet, který k nám přišel v listopadu z Letohradu a odchovanec útočník Dalibor Mahdal. Ten chtěl původně už na ligové úrovni skončit. Dohodli jsme se s ním však na jeho výpomoci. Také on už v první části sezony oblékal malenovický dres,“ hlásí Novák. První zápas Čamlíci odehrají v sobotu 29. února od 14 hodin proti Suchdolu nad Lužnicí. V neděli se Malenovice střetnou také ve 14 hodin s celkem SK Jihlava. Obě utkání budou k vidění v malenovické Lopik Aréně. Ve Velké ceně Zlína se představilo 230 judistů Přečíst článek › ,,V obou duelech chceme bodovat,“ plánuje domácí trenér. Novák si však uvědomuje, že jeho svěřence čeká těžká hokejbalová práce. ,,V Suchdolu nad Lužnicí jsme na podzim vysoko prohráli. Doma ale Jihočechům ukážeme, že náš výkon na jejich hřišti byl velkým nedopatřením. Zdolat chceme i silnou Jihlavu. V obou střetnutích se nám ovšem musí dařit v koncovce. Na podzim jsme totiž moc gólů nedávali. Na tuto činnost jsme se však v posledních venkovních trénincích zaměřili,“ věří svému kolektivu Martin Novák. PROGRAM MALENOVIC VE ZBYTKU ZÁKLADNÍ ČÁSTI 1. LIGY 2019-2020: Sobota 29. února: Malenovice – Suchdol nad Lužnicí (14). Neděle 1. března: Malenovice – SK Jihlava (14). Neděle 8. března: Přelouč – Malenovice (14). Neděle 15. března: Malenovice – Rakovník (11). Neděle 22. března: Malenovice – Svítkov Pardubice (14). Neděle 29. března: Plzeň Litice – Malenovice (14). Pátek 10. dubna: Hostivař – Malenovice (16). Neděle 12. dubna: Malenovice – Prachatice (14.30). Neděle 19. dubna: Polička – Malenovice (13).

Autor: Lubomír Hotař