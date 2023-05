Prvoligovým hokejbalistům Malenovic ukončili sezonu Tygři z Mladé Boleslavi

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Hodně náročný víkend mají za sebou prvoligoví hokejbalisté Malenovic. Čamlíci hráli od soboty do pondělí tři duely předkola play off. Do čtvrtfinále ale nepostoupili. V zajímavé sérii byli Tygři z Mladé Boleslavi nad jejich síly. Malenovickému týmu tak k postupu nepomohl ani čestný host domácího duelu rallyový závodník Erik Cais.

1. hokejbalová liga, předkolo play off, Malenovice - Mladá Boleslav | Foto: Alexandra ,,Sany" Hasíková