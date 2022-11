Zlínský tým v sobotu v herně rezervy Havířova prohrál 1:10. Hosté utkání odehráli v sestavě Marek Vybíral, Jan Dufek, Michal Nedbálek a Ondřej Vranka.

,,Havířov, který do zápasu nastoupil s Adamem Štalzerem, Martinem Pavlicou, Jakubem Herenčákem a dokonce i s bývalým českým reprezentantem Markem Čihákem, byl v duelu jasným favoritem. My jsme byli outsidery. V partii se čtvrtým celkem soutěže jsme samozřejmě bojovali, na lepší výsledek to však nestačilo. Velmi cenný skalp si ale připsal Vybíral. Ten za stavu 4:0 udolal v pěti sadách Pavlicu. Markovi se v souboji s hráčem, který má extraligové zkušenosti, dařil příjem soupeřova podaní,“ upozornil za zlínské mužstvo Michal Nedbálek.

V OSTRAVĚ ZLÍN NEZVLÁDL OBĚ ČTYŘHRY

Ani v neděli Zlín neuspěl. Tým z krajského města prohrál na stolech céčka Ostravy 7:10.

,,Ve vyrovnaném duelu byl klíčový už úvod zápasu, kdy jsme nezvládli obě čtyřhry. Důležité body pro Ostravany pak získávali Radim Morávek a Jindřich Morávek. My jsme však podali důstojný výkon. V utkání jsme dokázali srovnat stav na 2:2 a později ještě korigovat skóre na 8:7,“ prozradil Michal Nedbálek.

VE TŘETÍ LIZE DOMINOVAL VSETÍN. VALAŠI SI UŽÍVALI ZÁPASY S PÁTÝM TÝMEM OSTRAVY I S PORUBOU

Hrála se také 3. liga. V ní o víkendu ve skupině E dominoval Vsetín. Valaši si připsali dvě jednoznačné výhry. Pátý celek Ostravy zdolali 10:2, Porubu porazili 10:4. Proti Ostravě vybojoval tři singlové body zkušený matador Libor Slováček, v duelu s Porubou byl největší oporou mladík Tomáš Černohorský, který si v tomto utkání ve dvouhrách vždy ve třech setech hladce poradil s Mikeskou, Solanským a Cabišem.

1. LIGA MUŽŮ (7. a 8. kolo):

Havířov B – KST Zlín 10:1 (Vybíral), Ostrava KST C – KST Zlín 10:7 (Vybíral 2, Jan Dufek 2, Nedbálek 2, Vranka).

3. LIGA MUŽŮ (7. a 8. kolo):

Sokol Šarovy – Orlová B 9:9 (Bojko 3, Jahůdka 2, Res 2, Křen, čtyřhra: Bojko – Křen), Sokol Šarovy – SK Svinov 10:4 (Bojko 3, Kolečkář 3, Res 2, čtyřhry: Bojko – Křen, Kolečkář – Jahůdka), KST Vsetín – Ostrava KST E 10:2 (Slováček 3, Juřica 2, Vaculík 2, Černohorský, čtyřhry: Slováček – Vaculík, Černohorský – Juřica), KST Vsetín – Poruba 10:4 (Černohorský 3, Sagáčik 2, Juřica 2, Vaculík 2, čtyřhra: Sagáčik – Vaculík), KST Dolní Němčí – Svinov 10:4 (Janča 3, Karel Orlovský 3, Uher 2, Jančář, čtyřhra: Karel Orlovský – Jančář), KST Dolní Němčí – Orlová B 6:10 (Janča 2, Jančář, Uher, čtyřhra: Janča – Uher, 1x WO), Valašské Meziříčí – Poruba 6:10 (Radim Vlček 3, Pavel Orlovský 2, Bazalka), Valašské

Meziříčí – Ostrava KST E 10:4 (Radim Vlček 3, David Hladil 3, Pavel Orlovský 2, čtyřhry: Bazalka – Pustějovský, Pavel Orlovský – Radim Vlček), Sokol Kostelec-Zlín – TTC Frýdlant 1:10 (Kopečný).