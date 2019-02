Tuhle partu ještě neodepisujte. Možná dokáže velké věci, jako se jí to podařilo v sobotu večer.

Volejbalisté Zlína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

Zlínští volejbalisté se v 16. kole mužské extraligy postarali o obrovské překvapení, prvotřídní senzaci. Fatra po heroickém výkonu skolila vedoucí České Budějovice 3:1 na sety.

Zatímco Jihostroj po třinácti zápasech našel přemožitele, předposlední tým ukončil sérii osmi porážek v řadě a po dvou měsících zase křepčil na palubovce a vychutnával si ovace nadšených diváků.

„Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli. Všichni věříme, že nás podobný výsledek nakopne. Je důležité, že se klukům dostane do hlav informace, že mohou porazit i takto silného soupeře,“ prohlásil kouč Fatry Přemysl Obdržálek.

Zlíňané v novém roce potvrdil narůstající formu. Zatímco v předcházejících duelech ale dobře rozehrané partie nedotáhli, v městské sportovní hale se postarali o malý sportovní zázrak, když proměnili hned první mečbol. „Kluci zaslouží pochvalu. Hráli fakt dobře,“ prohlásil Obdržálek.

Sobotní strhující bitvu rozsekly napínavé koncovky. V první sadě na ni ještě nedošlo, protože výteční domácí soupeře zlomili dřív, další tři sety ale byly nesmírně vyrovnané.

Fatru mohl mrzet promarněný náskok ve druhé sadě, kdy neudržela vedení a nechala na chvíli Jihočechy nadechnout.

„Je to už několikátý zápas, co hrajeme dobře, ale pokaždé platíme daň za nezkušenost. Předtím jsme pokaždé prohráli koncovky, i proti Českým Budějovicím se nám to málem vymstilo,“ připomíná Obdržálek.

Volejbalisté Zlína se ovšem nenechali zlomit a v dalších setech zaskočeného soupeře definitivně dorazili.

„Soupeř výborně bránil v poli. V tom byl o třídu lepší. Na druhé straně zase víc chyboval než my,“ řekl kouč Fatry.

Podle Obdržálka se na výsledku podepsaly i stísněné prostory v městské hale Zelené. „Naštěstí jsme hráli v menší hale, která Budějovicím nepřála. Soupeř udělal spoustu chyb, které normálně nedělá,“ všimlo si někdejší libero.

Favorit se na prostředí nevymlouval.

„Je pravda, že jsme snad v této hale nikdy nehráli. Na druhé straně kvality našeho mužstva by měly být takové, abychom si Zlínem poradili i v této hale. Soupeře ale nijak nepodceňuji, odehrál dobrý zápas,“ prohlásil hostující kouč René Dvořák.

Jihostroj odjel do Zlína bez nemocného univerzála Marka Šotoly i bez reprezentačního smečaře Petra Michálka a neporadil si s výborným servisem domácích.

„Hráli jsme špatně, navíc jsme neubránili velmi jednoduchou hru Zlína,“ štve Dvořáka.

„Horší příjem nás dostal do úzkých i v útoku. Nebyli jsme schopní složit těžké věci. Byli jsme horší než domácí ve všech činnostech, proto jsme prohráli,“ sportovně uznal kouč Jihostroje.

České Budějovice i po výpadku dál zůstávají v čele extraligové tabulky. Zlín je se čtyřbodovou ztrátou předposlední. Na senzační triumf se pokusí navázat v následujících dvou důležitých bitvách proti Odoleně Vodě a Benátkám nad Jizerou.

Fatra Zlín – VK Jihostroj České Budějovice 3:1 (17, -23, 25, 23)

Nejvíce bodů: Adamec 17, Vašíček 14, Navláčil 12 - Křesťan 19, Fila 17.

Rozhodčí: Peloušek, Kvala. Diváci: 405.

Zlín: Navláčil, Barták, Čech, Čechmánek, Adamec, Vašíček, libero Bláha. Střídali: Motyčka, Varous.

České Budějovice: Ondrovič, De Amo, Fila, Mach, Křesťan, Staples, libero Kryštof. Střídali: Kraffer, Kupilík, Todua.

Další výsledky: Brno - Ústí nad Labem 3:1 (-22, 23, 13, 20), Ostrava - Kladno 3:1 (15, -31, 20, 17), Benátky nad Jizerou - Odolena Voda 1:3 (-20, -17, 20, -19), Karlovarsko - Liberec 0:3 (-28, -18, -23), Praha - Příbram 2:3 (-17, -23, 23, 22, -10).



1. České Budějovice 16 12 2 0 2 1414:1248 40

2. Liberec 16 10 1 4 1 1454:1297 36

3. Kladno 16 8 2 2 4 1415:1322 30

4. Karlovarsko 16 8 2 1 5 1386:1311 29

5. Příbram 16 5 6 0 5 1483:1417 27

6. Ostrava 16 8 0 3 5 1316:1345 27

7. Brno 16 7 1 3 5 1405:1373 26

8. Ústí nad Labem 16 7 0 1 8 1295:1298 22

9. Odolena Voda 16 4 2 1 9 1368:1431 17

10. Lvi Praha 16 2 4 2 8 1371:1451 16

11. Fatra Zlín 16 2 2 2 10 1263:1420 12

12. Benátky nad Jizerou 16 1 0 3 12 1091:1348 6