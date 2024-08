Peter Koči, starší z bratrů zakladatelů Styllexu, přitom měl zpočátku projektu jisté pochybnosti.

„Ale ano, vy opravdu máte sportovní veřejnosti co nabídnout. Vždyť ve vašich barvách jezdili například Bertone, Loubet, Hrdinka, Bérešovci a navíc jste několikanásobní mistři Slovenska. K tomu máte ve vitríně Martinův titul vicemistra v JWRC,“ argumentoval spoluautor knihy Dan Porazil a dodal, že dostat co největší sestavu styllexáckých jezdců do knihy a k jednomu stolu by byla velká věc.

„Musím přiznat, že mě ta myšlenka velice motivovala. Když se dívám na všechny, kteří v našich barvách na křest přišli, mám velkou radost. Možná až teď mi dochází, že jsme z hlediska historie rallye opravdu něčeho dosáhli,“ prozradil s pocitem zadostiučinění po slavnostní prezentaci Peter Koči.

Nejúspěšnější slovenský soutěžní tým rodiny Kočiových na křest své kroniky přivedl řadu hostů, mezi kterými byli například Enrico Bertone, John Haugland, Tomáš Hrdinka a Bedřich Habermann. První část programu byla věnována vzpomínce na Jiřího Sedláře, jehož nedožité pětašedesátiny si fanoušci před několika dny připomněli.

Moderátorka Markéta Srbová dala nejprve slovo jeho dvornímu spolujezdci Josefu Častulíkovi a poté i někdejším soupeřům - Pavlu Valouškovi, Josefu Sivíkovi a Ladislavu Křečkovi. Pak následovalo představení nové publikace a její křest. „Celý tým prostřednictvím spoluautorů Martina Vasiľa a Michala Kočiho měl poměrně jasnou představu o tom, co chtěl fanouškům sdělit. Soudě podle prvních ohlasů se to podařilo a doplnění o vyprávění jezdců a spolujezdců se setkalo s kladným přijetím,“ konstatoval třetí z autorů Dan Porazil.

Nové knize připili a popřáli spousty spokojených čtenářů bývalý ředitel Barumky Miloslav Regner, John Haugland, Enrico Bertone a Martin Koči. Na následující autogramiádu dorazil velký počet fanoušků, kteří byli vybaveni nejen novou knihou, ale i řadou dalších rallye-rekvizit v podobě modelů, oblečení a již dříve vydaných publikací.

„Krásná akce! Přiznám se, že mě překvapilo množství lidí, které se Petrovi na křest podařilo pozvat. Smekám před ním nejen za těch 50 let práce pro svůj tým, ale i za tuto příležitost potkat se po letech s tolika kamarády a známými. Určitě ani jedno z toho nebylo jednoduché. O to víc je obdivuhodné, co všechno Peter a jeho Styllex dokázali,“ prozradil legendární navigátor Karel Jirátko.

„Děkujeme pořadatelům Barum rally, že slavnostní prezentaci knihy zařadili do svého doprovodného programu a také všem, kteří naše pozvání na křest přijali. Shodneme se na tom, že to byla důstojná tečka za prvními společnými 50 lety týmu Styllex motorsport,“ dodali s úsměvem bratři Peter a Michal Kočiovi. Na závěr také poděkovali všem, kteří se na vzniku publikace a zdařilého křtu podíleli.