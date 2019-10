Zároveň také chtěli překonat nejlepší maratonský čas 1:59:40 olympijského vítěze Keňana Eliuda Kipchogeho ze závodu z Vídně z 12. října 2019. Štafeta nakonec pokořila čas 1:59:16. Pořadatelem akce byl Ironman Petr Vabroušek.

,,Na rozdíl od Kipchogeho jsme neměli žádného vodiče. Měli jsme jenom auto s časomírou, které jelo před štafetou s aktuálním časem. O to je náš výkon cennější,“ radoval se Petr Vabroušek.

Ten nakonec sestavil štafetu složenou z 28 atletů. Závod byl ovšem rozložený do 42 okruhů. Jeden okruh měřil 1005 metrů.

,,Bylo tedy jasné, že polovina členů štafety vyrazí na trať dvakrát, někteří dokonce třikrát. Na to si ale předem nikdo nevěřil. Nicméně přestože jsme v polovině závodu propadali za Kipchogeho mezičasy, tak se nám nakonec nejlepší maratonský čas podařilo pokořit,“ chválil celý svůj tým Ironman Vabroušek.

V Havířově běžel Radim Grebik svůj úsek třikrát. Na něm dosáhl časů 2:43,66, 2:45,00 a 2:46,81. Filip Vabroušek zdolal časy 2:42,73 a 2:47,18. Filip Václavík zaběhl čas 2:57,03. Ve štafetě se mimo jiné představil také Pavel Maslák. Ten se prezentoval časem 2:51,15.

,,Už od předstartovních příprav až po doběhnutí posledního běžce naší štafety panovala okolo závodu skvělá atmosféra. Navíc se vydařilo počasí a maratonský pokus sledovala také spousta diváků. Ti nás skvěle povzbuzovali a hecovali při každém kilometru. K povedenému výsledku určitě přispěl i zkušený moderátor Vlado Baron, který hlásil pozitivní zprávy, i když jsme se třeba na chvíli od Kipchogeho času vzdálili,“ má určité na co vzpomínat jeden z členů úspěšné štafety Radim Grebik.

Vsetínský triatlonista hájící barvy klubu Titan Trilife Zlín v Havířově absolvoval tři úseky.

,,Bylo to hodně náročné, protože jsem nedokázal odhadnout, kolik mi na druhý a třetí úsek zbylo sil. Také jsem se trochu obával, abych svým výkonem neohrozil rekord. Do třetího úseku už jsem šel se ztuhlýma nohama. Burcování diváků mně však dotlačilo v limitu do cíle,“ radoval se s celou svojí štafetou Grebik.