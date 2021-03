V hlasování odborné veřejnosti svými hlasy trenéři, kluby, zástupci vedení České triatlonové asociace a sportovní novináři rozhodli, že vítězem ankety se stal díky zisku 199 bodů Brňan Lukáš Kočař (Konrad Tools Team), který převzal korunu po pětileté vládě Venduly Frintové. Na bronzové příčce se umístila Tereza Zimovjáková (Triatlon Plzeň, 77 bodů). Stříbrný Grebik získal 162 bodů.

Co pro Vás umístění na druhé příčce v této anketě znamená?

Je to pro mě signál, že jsem se vydal správnou cestou a odměnou za povedené triatlonové výkony a výsledky v roce 2020. Skvělé umístění je také motivací do letošní sezony. Ocenění si vážím a všem děkuji za podporu.

S jakou představou jste šel do triatlonové sezony 2020?

Chtěl jsem absolvovat co nejvíc závodů a úspěšně zakončit etapu v juniorské kategorii.

Jak se loňská sezona vyvíjela?

Do března, kdy jsme se museli se zlínským klubem stáhnout z jarního soustředění na Mallorce, všechno probíhalo jako obvykle. Sezonu jsem dobře začal. Poté ale přišlo ve sportu nejisté období. To mě však minulo, protože jsem se připravoval na maturitu. Jakmile jsem se zase vrátil k triatlonové přípravě, tak se v kalendáři objevily první závody. V Česku pak sezona probíhala standardně. Jiné to bylo u mezinárodních závodů. Většina z nich byla zrušená.

Kterých triatlonových závodů jste se v loňském roce zúčastnil?

Českých pohárů v Račicích, Příbrami, Brně, Karlových Varech a Zlíně. Zároveň jsem měl možnost posbírat nové zkušenosti na mezinárodních závodech v elitní kategorii. Konkrétně v domácím Světovém poháru v olympijském triatlonu v Karlových Varech a v závodu Světového poháru na Sardinii v Arzacheně.

Jak se Vám v závodech dařilo?

V domácích pohárech podle představ. Nejvíc si cením titulu mistra republiky v elitní kategorii ve sprint triatlonu v Brně. A také zisku třetího vítězství v závodě Valachy Man.

Prosadil jste se i na mezinárodní scéně?

Tam jsem si snad vybral smůlu na několik let dopředu. V Karlových Valech jsem díky defektu skončil předposlední a v Arzacheně jsem se nemohl postavit na start kvůli nákaze koronavirem. Dařilo se mi však v polském Olštýně, kde jsem po dramatickém finiši vyhrál závodu juniorů.

Který závod se Vám ještě povedl?

Domácí zlínský Supersprint Triathlon, kde jsem na technické a extrémně rychlé trati v okolí zlínských lázní a Stadionu mládeže zvítězil.

Od kterých závodů jste čekal víc?

Jednoznačně od Světového poháru v Karlových Varech. Na západě Čech jsem dostal jedinečnou možnost postavit se na start s Top závodníky z celého světa a k tomu ještě poprvé na olympijských distancích. Umístění na 46. místě proto v Karlových Varech neberu. Na druhou stranu po tomto závodě už vím, jak se v případě defektu zachovat. Důležité také pro mě je, že jsem tento závod dokončil.

Charakterizujte Lukáše Kočaře a Terezu Zimovjákovou?

Lukáše znám jako zkušeného triatlonového borce, neskutečného dříče a také jako skvělého technika v náročném terénu. Terezu naopak znám jenom krátce, protože studovala v zahraničí. Z posledního soustředění ale vím, že je to velký triatlonový talent a také, že se v její společnosti nebudu nudit.

Kdy jste začal s přípravou na sezonu 2021?

V podstatě ještě v karanténě hned po návratu ze Sardinie. Začal jsem velmi zlehka, aby se tělo s virem v klidu vypořádalo.

Jak momentálně Vaše příprava vypadá?

Hodně věcí se v současném období neustále mění. Snažím se však být připravený na jakoukoliv epidemiologickou situaci. Ideální bylo, když jsem měl co nejpestřejší program. Hlavně přes zimní období. Momentálně se zaměřuji na zlepšení flexibility a na technické prvky v každé disciplíně. Klubovou přípravu už máme centralizovanou do Zlína. Já jsem se ze Vsetína přesunul do Zlína natrvalo.

Jak jste prožil vánoční období a start do nového roku?

V období Vánoc se mi díky pandemii podařilo vymanit se z předvánočního shonu. Na konci minulého roku jsem si tak užíval skromné, pohodové a bezstarostné sváteční dny. A od začátku ledna už jsem v tréninkovém zápřahu.

S jakou představou a sportovními cíli jste vstoupil do roku 2021?

Především nastavit tréninkovou vizi tak, kterou si budu dlouhodobě udržovat. V závodech pak chci sbírat body do mezinárodního rankingu.

Co by mělo být Vaším vrcholem v triatlonové sezoně 2021?

Účast na mistrovství světa v kanadském Edmontonu, které bylo přeložené z roku 2020. Také bych chtěl složit reparát v závodu v olympijském triatlonu v Karlových Varech. Lubomí