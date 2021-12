,,Závod se konal v nové stále ještě nedostavěné čtvrti v Dauhá. Pořadatelé ale měli všechno dokonale připravené,“ prozradil Radim Grebík.

,,Plavalo se na dvou okruzích v místní zátoce Perského zálivu. Voda měla příjemných 26°C. Cyklistika se jela v širokých ulicích pod mrakodrapy a závěrečný běh se běžel po promenádě podél pláže. Cyklistika i běh byly rovněž rozložené do dvou okruhů,“ informuje dále Grebík.

Triatlonista ze Vsetína hájící barvy zlínského Titan Trilife klubu se od startu držel v kontaktu s čelem závodu. Na kole jel ve vedoucí skupině, do které se dotáhl i Tomáš Kříž.

,,Běh byl pro mě největší výzvou. Na aklimatizaci jsem měl v Kataru pouze 48 hodin a s časovým posunem jsem šel do závodu v 5.30 hodin našeho času. To pro olympijský triatlon není obvyklé. Brzký start byl však přizpůsoben místnímu počasí, protože odpoledne bylo v Kataru třicetistupňové vedro. Při běhu to ale bylo opravdu náročné. Snažil jsem se držet krok s pozdějším vítězem Maročanem Abdelmourou. V průběhu šestého kilometru jsem ale musel tempo zvolnit a vedoucí čtveřici opustit. Ovšem i se ziskem pátého místa jsem spokojený,“ tvrdí Radim Grebík.

Ten v cíli na třetí příčku ztrácel dvaadvacet sekund.

,,I páté místo mi však zajistilo další cenné body do světového žebříčku a tím i lepší výchozí pozici při startu příští sezony,“ potěšilo Grebíka.