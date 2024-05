ROZHOVOR/ Povedenou akci pořádali v Horní Lhotě. Pro fanoušky hokeje v areálu tamního fotbalového hřiště připravili fanzónu, kde mohli na velkoplošné obrazovce sledovat úvodní dva zápasy české reprezentace na Mistrovství světa v Praze s Finskem a Norskem. Na Luhačovicku nechyběl doprovodný program, program pro děti, ani chutné občerstvení. O tom, co obnáší pořádat takovou akci, se rozpovídal jeden z pořadatelů Radim Plšek.

Kdy a proč vás v Horní Lhotě napadlo pořádat tento projekt?

Prvotní myšlenka nás napadla po neúspěšném pokusu koupit si vstupenky na zápasy na světový šampionát v Praze. Definitivně jsme se rozhodli po Vánocích také proto, že se v okolí Horní Lhoty a Luhačovic nikdy podobná akce nekonala. Chtěli jsme zažít atmosféru hokejového Mistrovství světa, aniž bychom museli do Prahy.

Co bylo potřeba, aby se zajímavý sportovní projekt v Horní Lhotě uskutečnil?

Museli jsme si pronajmout velkoplošnou obrazovku a mít povolení od vlastníka vysílacích práv zápasů hokejového šampionátu v Praze. Na základě komunikace s Českou televizí jsme se dostali až ke švýcarské firmě Infront Sports, která vlastní vysílací práva na hokejový šampionát pro rok 2024. Po úspěšném jednání se nám vysílací práva podařilo vyjednat.

Kdo se kromě Vás projektu podílel?

Dalšími hlavním organizátory byli Ondřej Kolář a Gabriel Rechtorovič. Ale pomáhala nám spousta našich rodinných příslušníků, kamarádů a známých.

Jak jste měli rozdělené úkoly?

Nejvíc práce měl Ondra Kolář, ale jinak jsme měli úkoly rozdělené rovnoměrně.

Jak přípravy probíhaly?

Bylo to docela náročné. Už jenom zjistit a zajistit, co vlastně potřebujeme, abychom neporušovali zákony.

Jak to v Horní Lhotě vypadalo v týdnu před zahájením Mistrovství světa?

Bylo to hektické. Nevěděli jsme, co dělat dřív. Ve fotbalovém areálu jsme skoro spávali.

Kolik bylo na akci potřeba pořadatelů?

Najali jsme si profesionální tým z firmy PBS – security, dále 2 mladé pomocníky a gastro servis zajišťovala firma Roadhouse Zádveřice.

Kolik diváků sledovalo zápas Česko – Finsko?

Zhruba 100 diváků. Atmosféra kolem tohoto utkání byla skvělá. Byly to však nervy, ale po gólu Romana Červenky v nájezdech přišla úleva a výhra Česka 1:0 po samostatných nájezdech se slavila ještě po půlnoci.

Jak jsme oslavili výhru Česka nad Norskem?

Tento duel, který Česko vyhrálo 6:3, sledovalo 80 diváků. Atmosféra kolem něho byla podobná, jako při střetnutí s Finskem. Jenom jsme si častěji zakřičeli gól.

Jak se v Horní Lhotě líbilo Petrovi Čajánkovi, který byl hostem ve fanzóně?

Vypadal spokojeně, proto doufám, že na nás bude vzpomínat v dobrém.

V Horní Lhotě jste nezapomněli ani na doprovodný program pro děti. Co jste pro ně připravili?

V Jump parku bylo 500 m2 skákacích ploch. Proto si také děti užívaly pobyt v našem fotbalovém areálu.

Co bylo připraveno na občerstvení?

Bylo to pestré. Diváci si mohli pochutnat na hovězím guláši, pečeném vepřovém kolenu, grilované česnekové klobásce, grilovaném hermelínu v alobalu s brusinkami, nebo párku v rohlíku.

V rámci akce jste mysleli také na charitu. Kolik finančních prostředků se vybralo?

Dětskému oddělení Krajské nemocnice Tomáš Bati ve Zlíně předáme zhruba 43 000 Kč. Jsou to peníze z prodaných vstupenek a od sponzorů akce a také z dražby dresu Petra Čajánka. Dres za 5100 Kč společně vydražili Flin Gym – David Finsterle, Lukáš Finsterle, Jan Hradilík a Jiří Válek. Tato částka bude věnována dětskému oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín.

Budete podobný projekt ještě někdy v Horní Lhotě pořádat?

Na to je ještě brzy odpovědět. To se teprve uvidí. Je kolem toho hodně zařizování, každý z nás z hlavních pořadatelů má rodiny a své zaměstnání. Je to časově hodně náročné.