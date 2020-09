Druhé místo v hlavní kategorii Elite vybojoval se ztrátou 2 minut a 54 sekund Slovák Miroslav Michálek z Púchova (Cykloservis Martin Smatana), bronzovou pozici obsadil Pavel Ovesný (Snow§Bike Valašské Klobouky, 2:15:55). Rastislav Galovič ze slovenského Rajce dojel do cíle v čase 2:17:35 čtvrtý a Roman Štuler (Karolinka, 2:20:17) byl pátý.

,,Hned po startu se v prvním kopci startovní pole začalo dělit. Do čela se probojoval Miroslav Michálek a ten s přibývajícími kilometry na první příčce zvyšoval svůj náskok. Já jsem jel společně s Pavlem Ovesným těsně za ním. Ve druhé polovině kopce jsem se ale od Ovesného odpoutal a na vrcholu Jelenovské jsem dojel i Michálka. S bikerem z Púchova jsme pak na kopcovité trati jeli společně až do konce prvního okruhu. Na louce těsně před polovinou závodu ale Michálek zrychlil a na několik minut se znovu posunul na první pozici. Já jsem si ale uvědomoval, že závod bude ještě dlouhý a že slovenský soupeř druhý výjezd na Jelenovskou nezvládne vyjet v rychlém tempu. Proto jsem neplýtval energii. Navíc na mém kole mám wattmetr a to mi umožnilo v nejdelším stoupání na trati efektivně si rozvrhnout síly,“ zvládal závod takticky Radovan Holík.

Ten před vrcholem Jelenovské Miroslava Michálka znovu dostihl. Paradoxně na stejném místě jako v prvním okruhu.

,,Potom jsme v závodu opět pokračovali společně. Měl jsem však pocit, že mám víc sil. Ale na rozhodující nástup jsem počkal až do posledního kopce ve Štítné nad Vláří, který končil několik set metrů před cílem. Na začátku štítenského kopce jsem tempo zrychlil. K překvapení jsem zjistil, že Michálek na můj nástup nedokázal zareagovat. V rychlém tempu jsem pak pokračoval až do cíle v brumovském sportovním a rekreačním areálu,“ radoval se z cenné výhry na Valašsku jednatřicetiletý biker z Velíkové Holík.

Závod žen s velkým náskokem vyhrála Lucie Skřivánková z týmu Cykloop.cz – BT Morkovice, jež vybojovala zlatou příčku za čas 2:47:19. Stříbrná skončila Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:59:24), třetí místo brala za čas 3:24:44 domácí Zdeňka Bednářová (Kolo – běžky).