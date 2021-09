„Od té doby jsme začali hrát svoji hru, během 15 minut jsme stav otočili na svoji stranu. Splnili jsme povinné vítězství,“ pochvaloval si Juřík, který sám naskočil na čtvrt hodinu hry.

Čím si tolik chyb na začátku zápasu vysvětlujete?

Hodně to ovlivnil terén, byla tam vysoká tráva. Nestihli to posekat, asi hodně pršelo. Naší útočné hře to nevyhovovalo. Pro bránicí tým je lepší bořit než tvořit, hodně se chybovalo. Nebyla tam však taky koncentrovanost a dodržení systému, jaké jsme si představovali. Na druhou stranu se v naší hře objevily i světlé chvilky, první pětka padla po akci, jak bychom měli hrát.

Jak náročné bylo utkání v těchto podmínkách otočit?

Věřili jsme, že na to máme. Kluky jsme nabádali, ať se vrátíme ke hře, jakou jsme pilovali poslední měsíc na soustředění. Nakonec se nám to podařilo a otočili jsme skóre. Z naší strany ubylo chyb, přestaly padat míče, nevytvářeli jsme taktické chyby.

Loni jste poslední zápas odehráli v říjnu. Jak to se soutěží nyní vypadá?

Loňskou sezonu zcela anulovali, teď hrajeme nový ročník. Doufáme, že ho už dohrajeme. II. liga tentokrát není celostátní, je rozdělena na českou a moravskou část, přičemž u nás na Moravě jsou pouze čtyři týmy. Máme tak před sebou už pouze dva soupeře.

Poté se do kříže bude konat vyřazovací play-off proti mužstvům s českou účastí. Od nás postoupí všichni, hrajeme tak „pouze“ o pořadí pro čtvrtfinále. Vítěz II. ligy sehraje baráž.

Jak probíhaly poslední měsíce od posledního odehraného zápasu?

Jak nám v zimě skončila sezona a povolilo se trénovat, tak jsme začali na umělce. Pak nám to zase stopli, každý se věnoval individuální přípravě, kdo co mohl. Některá mužstva to řešila přípravou přes zákazy na černo, tohle jsme však nepodstoupili. Začali jsme na jaře, připravovali jsme se někdy od dubna do teď. Sice byly sedmičkové turnaje, do nich jsme se nakonec nepřihlásili. Kluci to odmítli, hodlají preferovat patnáctkové. Zbytečně by se v nich mohli zranit.

Zůstal vám kádr pohromadě?

Z juniorů se k nám pouze posunulo pár mladších kluků. Přestupy však jinak tolik nebývají, každý si své hráče hlídá. Náš tým je mladý, průměr základní sestavy je nízký, kluci nabírají zkušenosti. Oproti tomu lavička je zkušenosti.

A co vy osobně? Setrváte ještě sezonu jako hráč?

Proti Havířovu jsem nastoupil na 15 minut, kdy jsme udržovali výsledek. Bylo to vyloženě na udržení, abychom vyhráli. Zůstali jsme na jejich polovině. Když bude potřeba, naskočím.

Moravská část II. ligy, 1. kolo

RC Havířov – RC Zlín 19:22 (12:5)

Havířov: Michal Třaslín 10 (2P), Daniel Walek 9 (1P,2KP)

Zlín: Jan Smiřický 8 (2KP,1TK), Michal Tomeček 5, Marek Jandouš 5

Sestava Zlína: 1 J. Kocháň, 2 O. Kocháň (56´ Peterka), 3 Holba, 4 Smiřický, 5 Pechal (69´ P. Juřík), 6 Škrobák, 7 Mrlík, 8 Hubáček – 9 Jandouš, 10 Zuzaník – 11 Tomeček, 12 D. Juřík, 13 Končák , 14 Sluštík (67´ Láník) – 15 Prokop

Rozhodčí: Jara Bednařík

Druhý zápas skupiny

Sokol Mariánské Hory - RC Bystrc 11:8 (3:5)