Dosavadní trenér mladšího dorostu i jiných kategorií jako hráč pomohl k postupu nejen vloni na podzim, ale už před deseti lety. Dlouhodobě je jednou z hlavních opor týmu.

„Pan Juřík je naším nejlepším hráčem. V oddíle vyrůstal odmalička, působí u nás čtyřicet let. Kvalitou i morálně je pro mě velmi dobrý trenér a vynikající hráč. Jeden vůbec z nejlepších, který kdy za mé éry, ve Zlíně byl,“ smekl Iž před Juříkem, který se ještě také může ze střídačky zapojit do hry.

„Samozřejmě se může stát, že ke konci utkání může nastoupit,“ nevyloučil šéf klubu.

Ačkoliv mají osud mezi elitou nahnutý, ragbisté si musejí poradit z vlastních zdrojů. „Zásadní novou tvář jsme nepřivedli. Výraznou posilu nemáme. Kádr zůstává, jaký byl. Spíš někteří starší postupně odcházejí. Zdravotní důvody hrají klíčovou roli,“ podotkl Iž.

Zlínský nováček má svůj osud nahnutý. V první lize totiž prohrál všech sedm utkání a nezvládl ani vstup do druholigové nadstavby, z níž ještě vede cesta k návratu mezi extraligovou smetánku. Čtyři nejlepší kluby z nadstavby se v play-off utkají o dvě místa v nejvyšší soutěži. Aby si udrželi naději, musejí vyhrát následující tři zápasy. První z nich už v neděli 8. září doma s Českými Budějovicemi, 15. září doma s Přeloučí a 29. září v Havířově. „Bude to velmi těžký úkol,“ tuší Iž.

„Je to realita současného stavu. Je to velký skok z druhé do první ligy. Na jakékoliv úrovni v každém sportu je to o něčem jiném. My nejsme výjimkou,“ poznamenal.

Rozdíly mezi elitními kluby z nejvyšší soutěže a Zlínem nejsou jen ve výkonnosti.

„Máme dobré zázemí, ale když se pohybuji mezi lidmi z klubů, co hrají dlouhodobě první ligu, oni si své trenéry platí a ne zrovna malými částkami. Přivádějí zahraniční hráče, které si opět zaplatí. My nemůžeme v našich podmínkách na ně dosáhnout. Prostě na ně nemáme. Ve Zlíně kralují jiné sporty, jako jsou hokej, fotbal, plavání i házená či basketbal. Ten náš ať se snažíme, jak se snažíme, zůstává pozadu. Není to jen o výsledcích, jak někteří říkají,“ tvrdí Iž.