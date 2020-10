„Celý zápas jsme hráli kvalitně. I když jsme v Českých Budějovicích předvedli slušný výkon, tak první poločas proti Bystrci byl z naší strany vynikající. Praktikovali jsme, co jsme chtěli, na všech postech to byla výborná hra,“ těšilo hlavního kouče Zlína Petra Juříka.

Během úvodních dvou zápasů s Českými Budějovicemi a Havířovem ve druhém poločase přišlo polevení, tentokrát však jeho svěřenci zvládli koncovku s větším přehledem.

„Možná se tak znovu stalo ve druhé půlce, kdy soupeř byl více na míči. Nejde však, abychom celý zápas hráli jenom my. Ze standardních situací dali body, něco jim skočilo do ruky. To se ale stane,“ nechtěl hanit výborný výkon.

Zlínští ragbisté po třech kolech zůstávají stoprocentní. Nedostatků v kádru Petra Juříka postupně ubývá.

„Hra se piluje. Hodně jsme se vyvarovali chyb z minulých zápasů. Stále je však co zlepšovat. V timingu, přihrávkách, nábězích. Aby hra byla plynulejší.“

Samotný kouč se objevil ve všech dosavadních utkáních Zlína.

„V rámci možností mé výkony ujdou,“ smál se hlavní trenér. „Vždy si zahraji alespoň dvacet minut. Zdravotně to lepší už nebude,“ odpovídal s úsměvem.

Čtvrtý zápas letošního ročníku II. ligy by zlínští ragbisté měli odehrát v neděli v pražských Petrovicích, které vládnou současné druholigové tabulce

„Dlouho jsme je neviděli hrát, rozpadl se jim kádr. Vrátili se kluci z extraligy, měli by tam nastupovat také nějaké cizinci. Podle dosavadních výsledků by se mělo jednat o nejtěžšího soupeře. Pravděpodobně se celkově bude hrát o první místo ve skupině,“ uvědomuje si Juřík.

Jeho svěřenci momentálně mají odehranou polovinu zápasů II. ligy. Po Petrovicích by 11. října měli přivítat Mariánské Hory a základní část uzavřít během posledního říjnového víkendu na půdě Šumavy Nýrska.

Dohrávka 1. kola II. ligy:

RC Zlín – RC Bystrc 39:15 (27:5)

Tabulka po neúplném 3. kole II. ligy

1. RK Petrovice 3 3 0 0 135:41 15

2. RC Zlín: 3 3 0 0 149:66 15

3. Mariánské Hory 3 1 0 2 64:90 7

4. České Budějovice 3 1 0 2 67:139 6

5. RC Bystrc 2 1 0 1 65:56 5

6. Šumava Nýrsko 3 1 0 2 72:105 5

7. RC Havířov 3 0 0 3 47:102 -1