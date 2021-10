Je to definitivní. Ragbisté Zlína znají soupeře pro čtvrtfinále druhé nejvyšší soutěže. Již tuto neděli 10. října se před vlastními fanoušky představí proti čtvrtému týmu české skupiny, kterým jsou České Budějovice.

Ragbisté Zlína se ve čtvrtfinále utkají s Českými Budějovicemi. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Dle výsledků to zatím vypadá na České Budějovice. Každopádně jako první proti čtvrtému budeme favorit. Mohla by to být podobná utkání jako do teď,“ odhadoval hrající trenér Petr Juřík ve druhé polovině září po výhře nad Bystrcí.